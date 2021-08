Tor Haver er død

MINNEORD: Tor Haver døde svært uventet den 29. juli, etter at han et par dager tidligere fikk et akutt hjerteinfarkt på fritidseiendommen på Reilstad.

Tor Haver

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Han ble etter infarktet brakt til Stavanger universitetssjukehus med legehelikopter, men døde få dager senere.

Tor Haver arbeidet det vesentlige av sin arbeidskarriere i det advokatfirmaet som i dag heter Haver Advokatfirma AS. Han startet i firmaet i 1976, og ble da som relativt fersk jurist den tredje advokaten i firmaet. Da han gikk av med pensjon i 2019 var antall ansatte tidoblet, og Tor er utvilsomt den enkeltpersonen som har bidratt mest til denne utviklingen.

Som advokat hadde Tor et bredt arbeidsfelt, med et stort innslag av faste større næringslivsklienter som han bisto gjennom mange år. Han hadde imidlertid et bredere interessefelt enn de fleste, og bisto også privatpersoner med ulike spørsmål, samt fikk oppdrag som bostyrer i flere av de største og vanskeligste konkursboene i vårt distrikt.

Han hadde i tillegg en rekke styreverv, blant annet som styreleder i Sparebank 1 SR-Bank og Stavanger krets av Advokatforeningen.

Tor var en uredd advokat med en egen evne til å tenke strategisk og til å se løsninger. Han hadde god forståelse både av økonomiske og tekniske forhold. Denne kombinasjonen gjorde han til en mann for de store og krevende anledninger, og han likte godt å arbeide med saker med stort press og der betydelige interesser sto på spill. Selv i tilspissede situasjoner framsto han som trygg og diplomatisk, både internt og overfor klienter.

Tor ble i stor grad spurt om råd internt i firmaet når en trengte en diskusjonspartner, og var alltid villig til å hjelpe, selv når han hadde et betydelig arbeidspress. Det er også svært mange av oss som opp gjennom årene har hatt stor glede av hans interesse for opplæring og utvikling av de nyansatte advokatene i firmaet.

Tor gikk av med pensjon i en alder av 70 år.

Selv om han hadde stått i en aktiv arbeidshverdag lenger enn de fleste, savnet han den første tiden arbeidet som advokat og det å være yrkesaktiv. Han hadde imidlertid etter hvert funnet seg godt til rette med pensjonisttilværelsen.

Som arbeidskolleger vil vi huske Tor som en raus og god kollega, som det var godt å være på lag med når man trengte en å støtte seg til.



Tankene våre går til ektefelle Astrid, barna Karianne og Torstein, svigerbarn, barnebarn, samt den øvrige familie.

På vegne av kolleger, Magnus Jonsbråten