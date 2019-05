Streikende fra Traftec ble hyllet i Byparken

Også førstekandidatene fra de rødgrønne opposisjonspartier trakk fram de inntil nylig streikende medlemmene i El & IT og deres standhaftige innsats.

– Dere har vist oss hvilken kraft som finnes i arbeiderbevegelsen. Dere er en inspirasjon, sa Eirik Faret Sakariassen (SV).

Klipping

Rødts Mímir Kristjánsson trakk til og med fram en saks og startet jobben med å klippe Bjørn Soltvedt, Traftec-ansatt, som lovet å ikke klippe seg før seieren var i havn. Klippingen skal fullføres av mer kyndig personell, for som LO-sjef Gabrielsen uttalte:

– Husk at også frisørene er fagorganiserte.

Ellers brukte de fire ordførerkandidatene på venstresiden ikke uventet 1. mai til å hamre løs på flertallspartiene i Stavanger og det seiglivede Høyre-styret, som har vart i 24 år. I september er det kommunevalg, og selv om meningsmålingene tyder på at det kan bli vanskelig, er de fire partiene i hvert fall svært motivert for et skifte.

Før de slapp løs på talerstolen hadde toget gått sin vanlige rute fra Folkets Hus på Løkkeveien til Byparken. Deltakelsen: Om lag 1250. Trekker man fra fire musikkorps, får man et nettotall på lag 1100. I toget var det særlig mange som samlet seg bak parolen om Palestina.

Fattig-Stavanger

Men som alltid: Rundt paviljongen i Byparken er det folksomt på 1. mai, enda mer folksomt enn i toget.

De frammøtte fikk høre førstekandidatene Kari Nessa Nordtun (Ap), Eirik Faret Sakariassen (SV), Mímir Kristjánnson (Rødt) og Daria Maria Johnsen (MDG) som med forskjellige vinklinger drev fram hovedbudskapet om at «24 år er nok».

– Det har vært 24 år med økt økonomisk ulikhet. I dag bor det 3000 barn i fattige familier i Stavanger. Stavanger er den byen der barnefattigdommen har økt mest. De som sitter med makta er seg selv nærmest, sa Nessa Nordtun.

En tur med 4'en

Faret Sakariassen tok tilhørerne med på en 34 minutter lang busstur gjennom byen, 4'en fra Rosenli til Madla.

– Det er en klassereise som viser at Stavanger er den mest delte byen i Norge. Ved reisens begynnelse lever hvert fjerde barn i en lavinntektsfamilie. På Madla er tallet 3 prosent. Medianinntekten stiger fra 325.000 til 490.000 på veien fra øst til vest i byen. Nå må det være de 3000 fattige barna sin tur, sa Sakariassen, som blant annet viste til at familier på sosialhjelp blir fratatt deler av barnetrygda.

– De som trenger barnetrygda mest, de mister den i Stavanger i dag. Vi har vunnet en halv seier, slik at de nå i det minste får beholde halve barnetrygda, men det er ikke nok, sa han.

Mímir Kristjánnson (Rødt) minnet forsamlingen om at Høyre har hatt ordføreren i Stavanger helt fra han selv var 9 år gammel.

Paradis og slangen

– Det var det året Windows 95 ble lansert. Det er på høy tid å skifte operativsystem i Stavanger, sa Kristjánsson, som sin vane tro fylte på med flere one-linere, ikke minst i retning den planlagte utbyggingen i Paradis.

– Stavanger bør bli en by for innbyggerne, ikke for utbyggerne!

– La oss kaste slangen ut av Paradis!

Daria Maria Johnsen (MDG) avsluttet kandidatparaden og pekte på det paradoksale at omfanget av psykiske lidelser i samfunnet øker, mens hjelpeapparatet ikke greier å holde tritt.

– Vi er et solidaritetsparti. Vi vil ha sosial rettferdighet i Stavanger. Vi er solidariske med jorden og naturen og med fremtidige generasjoner. Global solidaritet er også en del av vår politikk, sa Johnsen.