Kinosjefene fortviler: Åtte av ti har forsvunnet fra kinoene

Rogaland-kinoene har alle opplevd en besøksnedgang på nesten 80 prosent siden mars-måned. Nå frykter kinosjefene mangelen på premierefilmer fra Hollywood.

«Once Upon a Time in Hollywood» med Brad Pitt og Leonardo DiCaprio var en stor suksess i 2019. Nå er bransjen redd koronaen har ødelagt for kinoene for lang, lang tid. Foto: Andrew Cooper

Ikke mange å vaske etter i kinoene etter at besøkstallene har fått ned 80 prosent. Foto: Jan Inge Haga

– Filmer har vi nok av, men ikke nye filmer, sier Håvard Erga, kinosjef i Sandnes og Stavanger kino.

Siden mars har besøkstallene på kinoene i Stavanger, Sandnes og Bryne hatt en nedgang på cirka 79 prosent.

Mens koronasmitten har økt kraftig i USA, har antallet nye filmpremierer fra Hollywood falt til nærmere null.

– Det er en tragedie, vi er helt avhengig av USA for å øke besøkstallene, sier Erga.

Kinosjef Håvard Erga mener mangelen på nye Hollywood-premierer er tragisk for norske kinoer. Foto: Jarle Aasland

Stor nedgang i besøkende

Etter å ha holdt stengt i to måneder, fikk kinoene endelig grønt lys for åpning 8. mai. Selv om kinosalene er åpne, har besøket på Rogaland-kinoene fortsatt en nedgang i antall besøkende på nesten 80 prosent fra i fjor.

– Oppmøtet er langt fra sprekt, men heldigvis har det blitt bedre enn under åpningen i mai. Hovedproblemet er at det er stor mangel på nye filmer fra Hollywood, sier Erga.

Både Erga og kinosjef for Bryne kino Erlend Serigstad er skjønt enige om at mangel på storfilmer er det største problemet nå.

– Vi må forholde oss til tilstandene i Hollywood, og der har dessverre lille Norge ingen påvirkningskraft, sier Serigstad.

– Så lenge USA ikke bedrer koronaforholdene blir det ingen nye premierer. Uten premierer så har vi ikke film. Så enkelt er det, sier Erga.

Kinosjef Bryne kino Erlend Serigstad opplever at folk har interesse for å gå på kino selv om filmutvalget er begrenset. Foto: Jan Inge Haga

Fakta Antall besøkende Stavanger og Sandnes kino 2020 (2019 i parentes) Mars: 11734 (46671) - 76 prosent nedgang fra 2019 April: 0 (43543) - 100 prosent nedgang Mai: 5521 (44233) - 87 prosent nedgang Juni: 10241 (49707) - 78 prosent nedgang Juli: 15253 (47343) - 65 prosent nedgang Les mer

Fakta Antall besøkende Bryne kino i 2020 (2019 i parentes) Mars - 1633 (6327): 74 prosent nedgang fra 2019 April: 0 (6289) - 100 prosent nedgang Mai: 834 (5452) - 84 prosent nedgang Juni: 1252 (5299) - 77 prosent nedgang Juli (pr. 23.07.2020): 1864 (7112) - 74 prosent nedgang Les mer

Storfilmen "Tenet" lar vente på seg - og får premiere utenfor USA først. Det får ringvirkninger også for norsk kinobransje. Foto: SF Studios / Warner Bros NTB kultur

Avhengige av USA

Premierer på storfilmer som «Mulan» og «Top Gun» har blitt utsatt på ubestemt tid. Norske kinoer håper at premierene allikevel kan slippes i Europa før de slippes i USA.

– Utfordringen er at smittetallene i USA stiger, og det amerikanske samfunnet virker fullstendig kaotisk. Det fører til at de ikke slipper nye storfilmer før amerikanske kinoer åpner igjen, sier Serigstad.

I begynnelsen viste kinoene kun filmer som allerede hadde hatt premiere før oppstarten av korona. Kinosjef Serigstad opplever at folk har et ønske om å dra på kino, selv om filmtilbudet er begrenset.

– Det merkes at det er mangel på gode filmer, vi har en liten økning i besøkende fra åpningen i mai, men absolutt ikke så mye som vi ønsker, sier Serigstad.

– En tragedie

Før koronaviruset var et faktum i Norge, pusset Stavanger og Sandnes kino opp lokalene for flere titalls millioner kroner.

Den store åpningsdatoen var satt til 1. april, men på grunn av korona ble åpningsdatoen utsatt til 8. mai.

– Da vi endelig fikk åpne var nok mange usikre på å gå på kino, men nå er det bedre, sier Erga.

Kinosjefen frykter at kinotallene forblir lave dersom det ikke snart kommer nye premierer fra Hollywood.

– Det er en tragedie. I høst skal vi ha heldigvis premiere på filmen «Unhinged» med Russel Crowe. Vi håper den styrker besøkstallene, sier Erga.

Frykter igjen-stenging av kinoer

Administrerende direktør i Film & Kino, Guttorm Petterson, sier til Kampanje at det er «kritisk» at det er mangel på attraktivt innhold for norske kinoer, og at amerikanske satsinger som «Tenet» er viktige.

– Uten storfilmene som kommer derfra – amerikanske filmer har cirka 65 prosent markedsandel – blir det vanskelig for norske kinoer å drive sin virksomhet, sier Petterson.

Han frykter at konsekvensen av at de store Hollywood-filmene uteblir, kan bli at kinoene må stenge ned igjen. Samtidig fører smittevernkrav til at bare hvert tredje kinosete får brukes, noe bransjen prøver å få endret.

At Hollywood-storfilmer utsettes til høsten, kan få andre konsekvenser også, for de norske filmene som må kappes om den begrensede kapasiteten. «Børning 3» utsetter sin premieren, som sist ble satt til 9. september, nettopp på grunn av «Tenet».

– Sosial distansering er en vane

– Vi må overholde heftige smitteverntiltak, slik at det er trygt for folk å gå på kino, sier Erga.

For å unngå koronasmitte skal det være minst to seter mellom hver husstand i en kinosal. Alle saler blir rengjort og desinfisert mellom hver forestilling, det gjelder også kontaktflater i kiosker og toaletter.

– Hvis en person går alene på kino og velger et sete midt i salen, blokkeres automatisk to seter på hver side. Da har en person opptatt fem seter alene, sier Erga.

Serigstad håper regjeringen endrer en meters avstand regelen fra å måles fra skulder til skulder, til fra ansikt til ansikt.

– Nå sitter vi igjen med nesten ingen plasskapasitet. Mangelen kommer til å bli en utfordring utover høsten, avslutter Serigstad.

Erga tror sosial distansering og smitteverntiltak har utviklet seg til en vane.

– Folk vasker og spriter hendene helt automatisk, sier han.