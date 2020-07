Sterk markering av 22. juli – ni år etter

Frida Ånnevik sto for de musikalske innslagene under markeringen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

En tung stillhet lå over regjeringskvartalet da navnene på de 77 ofrene for terrorangrepene for ni år siden ble lest opp. I talene sto kampen mot hat sentralt.