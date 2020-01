Ryfylketunnelen ga 141 flere biler over Bybrua - 100 færre kjørte Storhaugtunnelen

Det har versert bekymring for økt trafikk fra Strand både på Hundvåg og Storhaug etter at Ryfylketunnelen åpnet mandag. Torsdag morgen er mange tilbake i jobb, men trafikken over Bybrua har ikke økt drastisk.