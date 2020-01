Etter Ryfast: 141 flere biler passerte Bybrua - 100 færre kjørte Storhaugtunnelen

Det har versert bekymring for økt trafikk fra Strand både på Hundvåg og Storhaug etter at Ryfylketunnelen åpnet på mandag. Torsdag morgen er mange tilbake i jobb, men trafikken over bybrua har ikke økt drastisk.

Det var en jevn strøm av trafikk på bybrua klokken 07:35 torsdag. Foto: Jon Ingemundsen

Christine Andersen Johnsen

For mange er juleferien over i dag, og flere har vært spente på om rushtrafikken over bybrua og Storhaug vil øke betraktelig etter ferien.

Tall fra Statens Vegvesen viser at antall kjøretøy som passerte bybrua i retning Stavanger mellom 06 og 07 torsdag har økt med 141 biler sammenlignet med samme dato i 2018, og mellom 07 og 08 har trafikken økt med 16 biler. Mellom klokken 08 og 09 var det flere biler som kjørte mot Stavanger 2. januar 2019 enn det var i dag.

Før Ryfylketunnelens åpning, anslo Gunnar Eiterjord at det ville være snakk om en økning på omtrent 200 biler i timen.

– Det vil bli noe mer kø, men ikke mer enn at innbyggerne må tåle det over en viss periode, sa Eiterjord den gang.

Statens Vegvesens tellepunkt i Ryfylketunnelen har foreløpig ikke registrert tellinger av biler som kjører fra Strand mot Stavanger, så hvor mye av økningen som skyldes at Strandbuer har inntatt tunnelen vites ikke.

Bekymret for økt trafikk

Innbyggere på Hundvåg og Storhaug har uttrykt bekymring for økt trafikk over øya etter at det ble kjent at Hundvågtunnelen åpnes en måned senere enn Ryfylketunnelen.

At Ryfylketunnelen er åpen før Hundvågtunnelen, fører til at bilister som skal kjøre fra Solbakk gjennom Ryfylketunnelen mot Stavanger, må ta av Rv. 13 Ryfast, og kjøre gjennom Hundvåg, enten på øst- eller vestsiden og over Buøy og Bybrua. Ryfylketunnelen vil også være gratis å kjøre gjennom, altså ikke kreve bompenger, den første måneden før løpet videre inn i Hundvågtunnelen åpner.

Beboerne er redde for at økt trafikk dramatisk vil øke ulykkesrisikoen for myke trafikanter. Mens beboere på Hundvåg er redde for barnas skoleveier langs Hundvåg og Buøy, tror Storhaugbeboerne at de vil merke økt trafikk fra Kannik mot Storhaugtunnelen og over Strømsbrua.

Forøvrig har antall kjøretøy som har kjørt gjennom Storhaugtunnelen gått ned med over 100 biler i morgenrushet torsdag, sammenlignet med samme dato i 2019.

7000 flere over Bybrua på åpningsdagen

Det var 20.379 kjøretøy som passerte tellepunktet på Bybrua på Ryfylketunnelens åpningsdag 30. desember. Dette er om lag 7000 flere kjøretøy enn den mest trafikkerte dagen i fjorårets romjul. Til sammenligning har Tau- og Høgsfjordsambandet fraktet totalt 3800 kjøretøy per døgn på en gjennomsnittlig dag.

30. desember ble det arrangert en offisiell åpning klokken 12:00, så mye av trafikken skyldes nok at bilister fra hele regionen har ønsket å teste tunnelen.

Forutså 200 biler ekstra i timen

Prosjektleder Gunnar Eiterjord i vegvesenet sa til Aftenbladet i september at beboerne på Storhaug og Hundvåg ikke trenger å bekymre seg. Han sier at trafikkundersøkelser viser at ryfylkingene kjører tidligere på morgenen, før den mest trafikkerte perioden i morgenrushet i Stavanger.

– Det er ikke snakk om mer enn 200 biler ekstra i timen over Bybrua, sier Eiterjord.

– Det er slik at en i kortere perioder er nødt til å håndtere endringer i trafikksituasjonen. Den ekstra trafikken i januar vil ikke utgjøre en enorm økning sammenlignet med utgangspunktet - det er grunntrafikken som i utgangspunktet er en utfordring, sier Eiterjord.

