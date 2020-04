Nedre Strandgate-saken utsatt til over påske

Formannskapet i Stavanger valgte, ikke uventet, å utsette klagesaken mot de to planlagte fireetasjes byggene i Nedre Strandgate.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det er Strandgata Gamle Stavanger AS, eid av Bate Boligbyggelag og SV Betong, som vil bygge to separate kombinerte nærings- og boligbygg i fire etasjer i Nedre Strandgate 40 og 44. Foto: Arkitektkontoret Stav

Stein Halvor Jupskås Journalist

Dermed blir det ikke politisk behandling før over påske av den betente saken.

I korthet handler den om at Bate og SV Betong har fremmet en plan for eiendommen som er innenfor gjeldende reguleringsplan.

Les også Byggestrid blusser opp igjen i Gamle Stavanger

Les også Seks eiendommer i sentrum til salgs for over 100 millioner

Les også Nei til blokker ved Gamle Stavanger

Planen er gammel, og i forbindelse med saksbehandlingen i 2017–18 kom det inn en rekke protester mot de to bygningene, særlig fra naboer i gamle Stavanger.

Det førte til at prosjektet ble avvist i kommunalstyret for byutvikling, men avgjørelsen ble så anket inn for formannskapet. Formannskapet ba om en ny runde med utbygger for eventuelt å få redusert prosjektet noe.

De samtalene har ikke ført til noe som helst, annet enn at kommunen, ifølge sakspapirene kan måtte punge ut med hele 30 millioner kroner for at utbygger skal bakke ut og la være å bygge på tomten. Eventuelle mellomløsninger vil også etter alt å dømme koste kommunen, enten i form av penger eller andre fordeler til utbygger.

Aftenbladet kjenner til at Venstre var klar til å ta naboklagene til følge i torsdagens møte. Kommunedirektøren anbefaler på sin side at klagene avvises, og at Fylkesmannen får siste ordet i saken. Nå blir det altså minst 14 dager til kommunen bestemmer seg.