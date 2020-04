17. mai-toget er avlyst i Stavanger

Det blir ikke noe 17. mai-tog i Stavanger i år. Men 17. mai-komiteen lover korpsmusikk og digital fest. Sandnes håper fortsatt på en slags 17.maifest.

Dette får du ikke se i år. Foto: Fredrik Refvem

Tirsdag har 17. mai-komiteen hatt møte og lagt hovedrammene for det som vil bli en annerledes feiring. På grunn av koronasituasjonen må noen av de tradisjonelle elementene vike, men leder i 17. mai-komiteen, Ann Sesilie Tekfeldt, lover å skape en minneverdig markering.

– Som alle vet er vi i en spesiell situasjon. I den dugnaden som alle nå deltar i er kreativiteten stor enten det er snakk om arbeidslivet, skolehverdagen eller kulturlivet. På dagens møte i komiteen var det stor forståelse for at vi må tenke nytt, og jeg føler meg allerede nå helt trygg på at vi sammen vil skape en god opplevelse for byens innbyggere, sier hun i en pressemelding tirsdag.

– Ta på bunaden

Komiteen er nøye på at det ikke skapes nye arenaer for smittespredning. Derfor vil årets feiring følge alle de anbefalingene som nasjonale helsemyndigheter har sendt ut.

– 17. mai er på ingen måte avlyst. Vi oppfordrer alle om å gjøre klar bunaden og finstasen, spise god mat, synge sanger og la barna spise så mye is og pølser som de orker, sier Tekfeldt.

Strømmer fest

Hoveddelen av feiringen blir en direktesendt feiring fra Stavanger konserthus som skal strømmes og tilgjengeliggjøres for alle.

– Vi legger opp til en digital og tv-sendt folkefest med et kunstnerisk program som støtter opp om det lokale korps- og kulturlivet. Sendingen vil foregå i flere timer og vil så lange det er mulig speile de mange små markeringene som vil finne sted rundt om i byen, sier Tekfeldt.

Tradisjonelle elementer

Alle de tradisjonelle elementene som kransenedleggelser, salutt, flaggheising og taler vil også bli gjennomført som vanlig – med nye avstandsregler – og tilgjengeliggjort i digitale kanaler slik at flest mulig vil få mulighet til å følge med. De tradisjonelle barnetogene og folketogene må som ventet ta en pause i år.

– Slik situasjonen er nå i dag blir det ikke 17. mai-tog i Stavanger, samlinger i bydelene eller tradisjonelle samlinger på skolene. På bakgrunn av de restriksjonene som finnes i dag vil det ikke være praktisk mulig å gjennomføre noen form for tog. Vi følger lojalt opp det som de nasjonale helsemyndighetene har bestemt, sier hun.

Sandnes har is i magen

Pål Morten Borgli, leder for 17. maikomiteen i Sandnes, har innsett at det blir en annerledes nasjonaldag, men han håper fortsatt på signaler som kan gjøre det mulig med en slags feiring uten for strenge restriksjoner.

– Vi skal følge alle råd som kommer fra sentralt hold, men vi vil gjerne forsøke å få til en slags feiring som gjør at folk kan komme seg ut og kanskje samles på den nye rådhusplassen, sier Borgli.

– Behovet for å feire er nok for mange viktigere enn noen gang. Vi jobber med å finne en fin ramme på dagen. Vi har veldig lyst til å arrangere noe for barn og unge dersom det lar seg gjøre.

– Hvordan skal dere kunne samle folk med dagens regler om at ikke flere enn fem kan møtes?

– Det hadde ikke vært mulig med dagens regler, men nå ser vi at flere og flere land slipper gradvis opp, sier Borgli, som fortsatt håper på en oppmykning som kan gi litt mer spillerom på nasjonaldagen.

17. maikomiteen skal bestemme seg for endelige program i løpet av neste uke.

– Vi har fortsatt litt tid på oss, men om noen folk der ute har noen gode koronaideer for 17. mai, så ber vi dem om å ta kontakt, oppfordrer Borgli.

De vanlige tradisjonene som kransenedleggelse, 17. mai-talen og salutt fra Ulvanuten vil bli streamet via internett.

Det er ingen grunn til å spare på flaggene selv om det ikke blir tog. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Oslo og Trondheim avlyser også

Barnetoget i hovedstaden 17. mai er avlyst. Det har 17. mai-komiteen i Oslo bestemt, melder NRK.

Barnetoget som går opp Karl Johans gate og til Slottet er populært, og mange titalls tusen festkledde mennesker pleier å møte opp for å se på feiringen.

Men koronasituasjonen har gjort folkefesten utfordrende.

Trondheim og flere mindre kommuner har også avlyst sine 17. mai-tog.