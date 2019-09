Til helgen får vi et gjensyn med sommeren

Sur nordavind med kalde luftmasser vil prege været nå de første dagene, melder Bente Wahl, vakthavende meterolog ved Meterologisk Insititutt.

– Det kommer til å være relativt kjølig, særlig natt til tirsdag. Stavanger vil komme ned mot 5–6 grader, sier Wahl.

Det er også meldt om en snøgrense på 500–700 meter for Vestlandet fra mandag kveld til og med tirsdag formiddag. Wahl påpeker at det er viktig å huske på vinterdekk dersom du tenker deg over fjellet.

– Vær obs på å ha vinterdekk hvis du skal kjøre over fjellovergangene, det kan komme snø ved Haukeli. Det er litt fort gjort å glemme det, når man bor i lavlandet.

Fram til tirsdag formiddag er det ventet snø helt ned til 500 meters høyde på #Vestlandet og i #FjelletiSørNorge. Sjekk farevarselet på https://t.co/sb4X9as5HV og sko bilen etter forholdene 🚗🚛 pic.twitter.com/dTNor7boHJ — Meteorologene (@Meteorologene) September 16, 2019

Flomvarsel på retrett

Det er også gult farevarsel for flom. Wahl mener at dette skyldes etterdønningene fra regnet, som har vært den siste tiden.

– Når det blir mye vann i terreng og elvene, så tar det mye lenger tid for elvene å kulminere. Derfor vil flomvarselet henge litt igjen, men det er på retur.

Tross mye regn og snø i høyden, snur været på fredag. Da kan du legge igjen paraplyen eller regnjakka hjemme, for det ruskete høstværet må vike for sønnavind og sol.

– Til helgen kommer sønnavinden med varmere luft. Det er mulighet for at hele Sør-Norge kan komme opp mot 20-tallet. I Stavanger ser det ut til å ligge rundt 18–19 grader.

Det kan lønne seg å komme seg ut i det fine været i helga, for det ser ut til å bli kortvarig.

– Det kan være lurt å nyte denne helgen. Prognosene er ikke super lovende for neste uke. Vi er ikke ferdig med nedbøren.

Men Wahl utelukker ikke at det fortsatt kan komme noen varme perioder, før kulda setter inn for fullt.