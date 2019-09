På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbefalinger

Hvor mye koster et godt liv?

Finn E. Våga

Les saken: Hvor mye koster et godt liv?

Går det an å halvere inntektene og fortsatt leve et godt liv, uten å mangle noe? Overraskende lett, mener Nanna Hyldgaard Hansen.

Nanna og mannen levde småbarnslivet og hadde stressende jobber. Til slutt sa det stopp for begge. Noe måtte gjøres.

Nanna laget en liste over ting hun likte å gjøre. Det viste seg at svært mye av det som sto på lista var gratis. Da fikk Nanna en radikal idé: Kunne familien halvere alle utgiftene sine, slik at både hun og Lasse kunne gå ned i 50 prosent stilling? Hvor begynner man, i så fall?

Klassekamerater ruset seg til døde. Noen kjørte seg ihjel. For Tommy Stoltenberg ble redningen fotball og et mislykket tyveriforsøk

Anders Minge

Les saken: Tommy Stoltenberg kunne blitt kriminell eller narkoman. I stedet blei han ein løyen politi. (først publisert februar 2019)

– Han e den løgnaste maen eg har hørt på. Tipper han ville tjent mer som komiker enn som politi. Eg lo så eg grein.

I 21 år har Tommy Stoltenberg og kollega Arne Sindre Gilje besøkt distriktets ungdomsskoler for å fortelle hva som kan skje under rå- og ruskjøring. Tommy er han med de gode historiene, den løse snippen og glimtet i øyet. Han som under forestillingen er høyt og lavt og kaller seg Tommy Tornado. Arne Sindre – den sindige politimannen i uniform. Han med den saklige informasjonen. 1250 ganger har de framført «Ikke tøft å være død».

Stoltenberg er oppvokst i Kvernevik i en tid hvor ungdomsmiljøet var krevende. Ofte møter han gamle klassekamerater som lever på livets skyggeside. For ham selv ble redningen fotball og et tyveriforsøk som ikke gikk helt som planlagt.

Dette er de nye kommunestyrene

Les saken: Sjekk hvem som skal styre din kommune

Etter lokalvalget forrige uke er de nye kommunestyrene klare. Noen av kommunestyrerepresentantene er erfarne politikere som har vært folkevalgte i en årrekke. Andre har blitt valgt inn i politikken for første gang.

Her kan du sjekke om noen du kjenner har blitt valgt inn i kommunestyret i din kommune:

Kommentar: Slik Trine Skei Grande ser det

Vidar Ruud, NTB scanpix

Les saken: Slik Trine Skei Grande ser det

Trine Skei Grande vil at Venstre i neste valkamp skal kjempa mot «dei kreftene som øydelegg land etter land i Europa». Men kva var Venstres største siger i regjering? Å avvikla pelsdyrnæringa, skriv debattredaktør Solveig G. Sandelson.

Ho meiner det kanskje ikkje er rett tidspunkt for Grande å sjå landet utanfrå.

«Kanskje du heller skulle finna fram ein spegel. Send den gjerne rundt i regjeringa.»