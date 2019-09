Biokull fra felte trær på Ruten får nye trær til å vokse

Unik prosess: Trær som felles på Ruten for å gi plass til nye grøntområder, gjør nytte for seg etter de er hogd ned, nettopp her. For grøntavfall fra sentrum blir til biokull for jordforbedring i en unik prosess. Og plusseffektene er flere.