SANDNES: Politiet rykker klokken 22.31 ut til Rutebilstasjonen etter melding om slagsmål.

Det ble først opplyst at tre personer var involvert. Men klokken 23.30 har to personer, en 50 år gammel mann og en 37 år gammel mann, erkjent skyld, men de to vil ikke anmelde hverandre.

– Ingen av dem er skadet og politiet oppretter ikke sak, sier operasjonsleder i politiet, Victor Fenne-Jensen til Aftenbladet.