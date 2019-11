Mondo stenger dørene

– Årsaken til at vi må avslutte driften er sammensatt av mange faktorer. Først og fremst skyldes det underskudd i drift over lengre tid. Mondo har i siste periode redusert kostnader opp mot 300 per måned, i hovedsak lønn, men og redusert leie og andre kostnader.

Det skriver daglig leder Thorstein H Soma i en pressemelding.

I forrige uke publiserte Aftenbladet en artikkel om at det er dårlig økonomi i mange restauranter. Mondo er blant de som har slitt økonomisk.

Pål Christensen

– Det var utfordrende å drive en restaurant i perioden det ble bygget nytt rådhus og boliger.

– Men etter ferdigstillelse av nytt rådhus økte omsetningen betraktelig. Når byggearbeidene igjen startet sensommer 2019, så vi nok en gang at dette fikk store konsekvenser for vår virksomhet. På en annen side vil området bli veldig flott når byggearbeidene avsluttes.

Mondo Restaurant & Bar åpnet våren 2016 og fikk raskt et godt omdømme i markedet. Vår utradisjonelle restaurant fikk mange besøkende fra hele regionen og mange gode tilbakemeldinger. Vi hadde valgt et utfordrende konsept og la listen høyt for å levere god kvalitet og gode opplevelser til våre gjester.

– Jeg vil takke alle våre kunder som har besøk oss, våre dyktige ansatte, våre leverandører, utleier og samspillspartnere som har bidratt til at Mondo eksisterte. At vi må avslutte reisen er trist, og håper noen kan se nye muligheter i de fantastiske lokaler midt i trivelige Sandnes sentrum.

Dette skrev Aftenbladet i en samleartikkel 29. oktober.

Omsetning 2018:

13,3 millioner kroner.

Driftsresultat:

Minus fem millioner kroner

Årsresultat før skatt:

832.000 kroner.

Kommentar:

Har gått med underskudd hvert år siden starten i 2016, og har omsatt for mellom 12 og 14 millioner kroner i året. Innehaver Thorstein Soma innrømmer at det er tøffe tider og sier at han håper å holde hodet over vannet.

– Vi klarer å holde oss flytende og har per nå ikke noe annen gjeld enn leverandørgjeld. Vi er ved godt mot og håper vi klarer å holde hodet over til nyåret, sier Soma.

Han har troen på konseptet, og sier at om de klarer å overleve frem til all byggingen av ny gjestehavn og festplass er klar i mai neste år, har de gode fremtidsutsikter. Spørsmålet er om de klarer nettopp det.

– Jeg tror hovedgrunnen til at vi og flere restauranter i Sandnes sliter er at det finnes 4500 hotellsenger i Stavanger og 400 i Sandnes. Det gjør at vi får veldig liten forretningstrafikk i ukedagene, selv om vi har mange gode lokale firmaer som bruker oss, sier Soma.