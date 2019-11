Plutselig var bekken på Tasta neongrønn

En dam og en bekk ved Rødknappsvingene på Tasta ble plutselig neongulgrønn i fargen torsdag. Den kraftige fargen skyldes at et privat firma søkte etter en lekkasje i et avløpsrør ved hjelp av fargestoff. Det melder Stavanger kommune i en pressemelding torsdag kveld.

Leserbilde

De opplyser at fargestoffet er ikke giftig, men at kommunens fagfolk mener at det brukt i overkant mye av det. Det sier samtidig at bekken og dammen kommer til å få tilbake sin opprinnelige vannfarge i løpet av noen dager.

Kommunen forsikrer også om at det grønngule vannet ikke renner ned i Store Stokkavatnet, men til et rør som går videre til renseanlegget i Mekjarvik.