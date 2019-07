Rogaland har fått ny fylkesmann

– Jeg er både stolt og glad for at jeg får lov til å være fylkesmann i Rogaland. Samtidig er det et stort ansvar, og jeg skal gjøre mitt beste for at vi skal få det til så godt som mulig, sier Lone Merethe Solheim om jobben som venter.

Hun tar over for Magnhild Meltveit Kleppa, som har vært i embetet siden 2013.

Solheim er konstituert som fylkesmann fram til Bent Høie formelt overtar vervet når han går av som stortingsrepresentant høsten 2021.

Kjenner jobben godt

Som fylkesmann skal Lone Merethe Solheim blant annet være med å bidra til at regjeringens retningslinjer blir fulgt opp, i samarbeid med de forskjellige avdelingene hos fylkesmannen.

– Jeg har jobbet hos Fylkesmannen siden 2002 og jeg kjenner til jobben fra før av, sier Solheim.

Solheim har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo. I 2002 kom hun til Fylkeslegen i Rogaland fra Fylkesskattekontoret. Hun har vært assisterende direktør i helse- og sosialavdelingen, og i 2012 ble hun ansatt som avdelingsdirektør i samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelingen.

Hun er oppvokst på Tjøme i Vestfold, men flyttet til Stavanger i 1988. Hun har vært i Stavanger hele sitt yrkesaktive liv.

Kan klage til Solheim

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i sitt fylke.

Oppgavene til fylkesmannen består blant annet av å utføre administrative oppgaver på vegne av departementene.

– Jeg har oppdrag fra ti av departementene, som jeg sammen med fagavdelingene skal oppfylle, forklarer Solheim.

Fylkesmannsembetet er i tillegg en klageinstans for kommunale vedtak.

– Jeg skal fortsette å ha en god dialog med kommunene og være der for dem. Også for innbyggerne. Vi skal møte innbyggere på en så åpen måte som mulig, sier Solheim.

– Det er stas

– Det er både stas og litt spesielt at jeg får være fylkesmann. Det er enkelte ting i livet man kan planlegge, men store muligheter som dette, er noe man bare opplever noen få ganger. Da må man jo bare ta imot, sier Solheim.

Fylkesmannsembetet i Rogaland består av 170 medarbeidere fordelt på fem fagavdelinger: Helse- , sosial- og barnevernsavdelinga, Miljøvernavdelinga, Landbruksavdelinga, Utdanningsavdeling og Samfunn-, beredskap- og kommunalavdelinga.