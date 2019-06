Padler antatt omkommet etter kanotur

KRISTIANSAND: Mannen i 50-årene dro ut på kanotur i Tretjønn på Gimlekollen ved 12-13-tiden fredag ettermiddag. Cirka klokka 18.30 ble mannen meldt savnet av familien.

Et omfattende redningsapparat ble satt i sving, med dykkere, politi, ambulanse og Røde Kors. Søket ble innstilt da det ble mørkt seint fredag kveld, men altså gjenopptatt lørdag morgen.

Lørdag bekreftet innsatsleder Jon Løken overfor Fædrelandsvennen at det nå søkes etter en antatt omkommet person.

Ved 18.20-tiden lørdag kveld ble søket avsluttet for dagen. Det vil starte opp igjen søndag morgen.

Søker med sonar

Operasjonsleder Linn Andresen opplyste til NTB lørdag formiddag at det ville bli søkt med både dykkere og helikopter gjennom dagen. Røde Kors, 14 mannskaper fra Kristiansandsregionen brann og redning, og fire polititjenestemenn deltok lørdag i det operative søket ved Tretjønn. Det ble søkt med dykkere, fra båt og langs land.

Operasjonsleder Øyvind Hægeland opplyser lørdag kveld til Fædrelandsvennen at søket fremover kun vil foregå med sonar, som scanner bunnen. Lørdag ettermiddag ble dykkere sendt ned for å undersøke et mulig funn, men det viste seg å være en rot.

– Foreløpig ønsker vi ikke å avslutte søket før vi finner ham. Det er et begrenset område å lete i, og vi har tro på at vi skal klare å finne ham, sier Hægeland.

Ifølge NTB følges den savnede mannens familie opp av en pårørendekontakt.