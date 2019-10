Brann i enebolig på Orre - naboer evakueres

Tre personer er sendt til sykehus med ambulanse etter å ha blitt eksponert for røyk.

– Vi vet ingenting om skadeomfanget på disse personene, sier operasjonsleder Toralv Skårland i Sør-Vest politidistrikt. Han forteller at det, i tidlig fase, var personer på stedet som forsøkte å slukke brannen.

Familien som bor i huset er bortreist, men politiet evakuerer naboer som bor mindre enn 300 meter unna.

– På grunn av en gassflaske som står i boligen er vi nå nødt til å opprette en sikkerhetssone på 300 meter fra huset. Det vil si at naboer som bor i denne sonen må evakueres, og vi må også stenge av strømmen i området, sier Skårland.

Fare for spredning til driftsbygning

Huset er fullstendig overtent, og operasjonsleder forteller at huset ikke kan reddes.

– Det er ikke mulig å gjøre noe med huset. Brannvesenet jobber nå med å forhindre spredning, forteller Skårland.

Vaktleder Ruben Bøe Thomsen i Rogaland Brann og redning forteller at det er fare for spredning til en driftsbygning som ligger like ved.

– Vi vet ikke hva som er årsaken til brannen på nåværende tidspunkt, sier Bøe Thomsen til Aftenbladet.

Holder øye med hester i nærheten

Politiet opplyser at det går noen hester i nærheten av driftsbygningen som står i fare for spredning.

– Vi har et ekstra øye til disse hestene i tilfelle brannen skal spre seg, sier Skårland.