Har kontroll på brannen i enebolig på Orre

Tre personer er sendt til sykehus med ambulanse etter å ha blitt eksponert for røyk.

– Vi vet ingenting om skadeomfanget på disse personene, sier operasjonsleder Toralv Skårland i Sør-Vest politidistrikt. Han forteller at det, i tidlig fase, var personer på stedet som forsøkte å slukke brannen.

To personer er i tillegg sett til av helsepersonell på stedet.

Familien som bor i huset er bortreist, men politiet evakuerer naboer som bor mindre enn 300 meter unna.

– På grunn av en gassflaske som står i boligen er vi nå nødt til å opprette en sikkerhetssone på 300 meter fra huset. Det vil si at naboer som bor i denne sonen må evakueres, og vi må også stenge av strømmen i området, sier Skårland.

Vaktleder Ruben Bøe Thomsen i Rogaland Brann og redning forteller at det er fare for spredning til en driftsbygning som ligger like ved.

– Vi vet ikke hva som er årsaken til brannen på nåværende tidspunkt, sier Bøe Thomsen til Aftenbladet.

Jobber for å unngå spredning

Rundt klokken 20:30 opplyser Skårland at politiet har ikke satt et eksakt tidspunkt for når evakueringen kan oppheves.

– Huset er fortapt, og brannvesenet jobber nå med å unngå spredning til en driftsbygning.

Leserbilde

Det er også hester i nærheten av denne driftsbygningen.

– Hestene er trygge der de befinner seg. Dersom brannen skulle spre seg, har vi en plan for hvordan vi skal evakuere dem, sier Skårland.

Fjerner gassflasker fra verksted

Skårland opplyser at det også ble oppbevart gassflasker i et verksted tilknyttet eiendommen.

– Disse gassflaskene har politiet jobbet med å fjerne i tilfelle brannen skal spre seg, sier han.