Program Arendalsuka torsdag

08.30–10.00: Grenser i det grenseløse - debatt om ny E-lov. (Arendal kino. Arr.: Norges institusjon for menneskerettigheter)

10.00–11.30: Klarer vi oss best sjøl? Er EØS-avtalen død og internasjonalt samarbeid truet? (Arendal kultur- og rådhus)

12.00–13.00: Hvordan blir framtidas universitet? (Arendal kultur- og rådhus. Arr.: Universitets- og høgskolerådet, UiB, NTNU og Norges Forskningsråd)

13.30–14.30: Fremskrittspartiets partitime

14.00–15.00: Urix (Paviljongen. Arr.: NRK)

15.00–16.30: Har vi gitt opp kampen mot kjeltringene (om gjengkriminalitet)? (Arendal kultur- og rådhus)

18.00–19.30: Two women, two countries - one world (Arendal kultur- og rådhus)

19.30–21.00: Dannelse og ytringsfrihet (Bakgården. Arr.: Arrangørforum, Kulturalliansen, Kunstnernettverket, Museumsforbundet og Musikkutstyrsordningen)

21.15–22.15: Konsert med Anbjørg Lien og Bjørn Ole Rasch. (Bakgården)