Bjerkreim

Det skal svært mye til for at ordføreren i Bjerkreim ikke heter Kjetil Slettebø (Sp) eller Marthon Skårland (H). Men de to store har fått en utfordrer fra KrF som virkelig vet hvor grensa går.

Favoritten: Kjetil Slettebø: Senterpartiet

Fredrik Refvem

Bjerkreim er en liten kommunen, men Bjerkreim er en liten og veldrevet kommune. Tre partier har vekslet på å inneha toppvervet, men ved de siste valgene har det stått mellom Senterpartiet og Høyre. I dag heter ordføreren Thorbjørn Ognedal og er fra Senterpartiet. Selv om de er jille og snille i Bjerkreim, så kan det av til bli høye, politiske bølger også i enden av Svelavatnet. Det er ikke ofte at sittende ordfører ikke blir renominert når han ønsker det, men Ognedal måtte gi førsteplassen til 32 år gamle Kjetil Slettebø.

– Jeg brenner for humor og humør i politikken, sier bonden som både driver gard og jobber for Fjøssystemer der han tegner og selger fjøs i Rogaland og Agder. Han overtok garden for to år siden og sa opp fjøsjobben, men så ble den jenket litt til slik at han kunne gjøre mye hjemmefra. I tillegg har han fått til noe lurt.

– Jeg har far gående hjemme.

Det er selvsagt alltid lurt å ha en far gående hjemme. Skulle tobarnsfaren få stemmene som må til for at han skal kunne ta de daglige 17 trinnene opp til ordførerkontoret på Vikeså, vil den frittgående faren være helt avgjørende for at hjemmebanen skal fungere.

Slettebø brenner for at Bjerkreim skal få flere bein å stå på. Han vil ha vekst og han vil ha tak i folk i den rette aldren da de føder barn. For å få det til må bygda få flere arbeidsplasser.

Akkurat nå brenner det rundt to saker. Kjetil Slettebø fikk flertall for at Bjerkreim ikke vil gjøre vedtak om E39.

– Staten får finansiere sine egne ferdselsårer, sier han fortsatt.

Snart kommer Eigersund til å si ja. Da står Bjerkreim igjen alene uten ny E39. Hva gjør Slettebø da?

– Jeg lover å stå på det Bjerkreim vedtok.

Den andre brennbare saken er vindturbiner. Her er holdningen hans at det ikke skal komme flere turbiner enn de som allerede har fått konsesjon.

– Og så må vi få realisert omsorgssenteret.

Utfordreren: Marthon Skårland: Høyre

Marthon Skårland er 70 år gammel. Han er altså 38 år eldre enn Kjetil Slettebø. Ungfolen Slettebø flagger gjerne sin egen unge alder som et fortrinn og sier at Bjerkreim trenger nytt blod. Til det får Skårland svare som Ronald Reagan da Walter Mondale brukte alderen mot Reagan. «Jeg skal ikke bruke min motstanders ungdom og uerfarenhet mot ham».

For Skårland har udiskutabelt mer erfaring enn Kjetil Slettebø. Han har to perioder bak seg som ordfører og er i dag varaordfører. Ingen andre kjenner bjerkreimspolitikken bedre enn Skårland. Hva er han mest fornøyd med?

– At vi fikk vindkraft til bygda. Nå er det fort gjort å drite på draget, men det er pengene fra vindkraften som gjør at vi har råd til nytt omsorgsenter. Og det skal bygges i neste periode, det lover jeg.

Han er heller ikke snauere enn at han lover å redusere eiendomsskatten på hytter og hus. Det står i programmet, og også dette kan gjennomføres takket være vindturbinene.

– Da vi innførte eiendomsskatten, lovet vi vi å fjerne - eh....redusere, eiendomsskatten på hytter og hus så snart inntektene fra møllene begynte å komme. Det løftet vil Høyre innfri.

Marthon Skårland er fra Undheim på Jæren. Det var kjærligheten som førte ham til Bjerkreim. Han har en soleklar forklaring på hvorfor ekteskapet har holdt i langt over 40 år.

– Jeg har nesten ikke vært hjemme. Vi har derfor ikke fått tid til å krangle.

Han har to unger. Begge har gjort det som politikerne i Bjerkreim liker dårlig, de har flyttet fra bygda. Men de har gitt Gjesdal og Eigersund vekst gjennom å sette Marthons barnebarn til verden.

Det var ikke kona som var lei av Undheim og Jæren, det var jærbuen Marthon som ville til Bjerkreim. Nå er han modig og sier rett ut at han ikke lenger er jærbu, ikke en gang i innerst i sjelen, der er det kun plass til et sted og det heter Bjerkreim. Innflytteren Marthon kom med spann og koster og startet malerfortetning uten å ha en eneste jobb i ordreboken.

– Det var veldig stille, men så ringte «Tønes i banken». Jeg kunne få male vinduene. Etter det var det gjort.

I det siste har Bjerkreim markert seg som den eneste kommunen mellom Søgne og Sandnes som ikke vil fatte et nødvendig E39-vedtak.

Skårland synes E39-saken er litt pinlig.

– Det vil jo se tullete ut hvis et vedtak hos oss skal gjøre at alle andre får ny vei, men ikke Bjerkreim.

Saken falt med én stemme i kommunestyret. I neste periode vil han ta den opp igjen og satser på at flertallet stemmer ja og at også Bjerkreim får ny E39.

Outsideren: Idar Sønstabø: KrF

Idar Sønstabø (47) vet hvor grensa går. I to år gikk hans langs grensa mellom Bjerkreim og nabokommunene. Målet var å gå hele grensa, men etter to år ga han opp. Bjerkreim er en svær kommune, ikke i antall innbygger, men i antall sauer og kvadratkilometer.

– Luftlinje er noe helt annet enn å gå i terrenget. Det var til tider krevende. Kartavoll til Tengesdal brukte vi for eksempel to dager på.

Med en slik begeistring for kommunegrenser, er det forståelig at han vil beholde dem som de er i dag. Nei til kommunesammenslåing. Men ja til ny E39. Han likte ikke vedtaket i kommunestyret som satte krokfot for E39 gjennom Bjerkreim.

– Vi trenger en skikkelig vei. Næringslivet trenger en skikkelig vei. Jeg vil at det nye kommunestyret skal fatte et positivt vedtak i denne saken.

Idar Sønstabø er fra Askøy utenfor Bergen, men allerede som 16 åring tok han til vettet og flyttet til Rogaland. Først Stavanger og for 20 år siden til Bjerkreim. Nå er han administrerende direktør i Dalane energi. Han bor med kone og 3 barn i den fineste av de to fine bygdene i kommunen, nemlig i den som kalles Bjerkreim.

20 år og to perioder i kommunestyret, føler han seg nå som en bjerkreimsbu?

– Jeg føler meg veldig hjemme i Bjerkreim, men jeg tror nok vi må til 2. generasjon for å føle seg som innfødt bjerkreimsbu. Jeg blir nok fortsatt sett på som en innflytter, men i Bjerkreim behandles innflyttere veldig bra.