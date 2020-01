Tårevåt nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet

Avtroppende kulturminister Trine Skei Grande ga en tårevåt Abid Q. Raja et regnbueflagg før hun overlot Kulturdepartementet til ham.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Nøkkeloverrekkelse i Kultur- og likestillingsdepartementet mellom Trine Skei Grande og Abid Raja i Oslo fredag. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB-Edvard Stenersen

– Kultur er en så viktig del av politikken fordi det er med på å forme menneskers frihet, som du og jeg er opptatt av, og det derfor jeg har med dette regnbueflagget. Likestilling handler ikke bare om skeives rettigheter, det handler om det som har vært roten til Venstres eksistens fra tidenes morgen. At mennesker får lov til å uttrykke det de ønsker gjennom kunst og kultur. Det handler om Venstres sjel, sa Grande.

– Jeg er dypt takknemlig for at jeg blir gitt dette privilegiet, å vise at jeg er god nok for Norge, sa en tydelig rørt Raja.

Raja var åpen under nøkkeloverrekkelsen om at det har vært «turbulent» mellom Grande og ham selv.

– Venner kan også krangle. Og et godt vennskap kan også gjenbygges. Kjærligheten for partiet og verdiene det står for, og det langvarige vennskapet vi hadde, gjør at vi har bestemt oss for å jobbe i lag. Og det laget skal jeg være med på å bygge sammen med deg, og det gleder jeg meg veldig til, sa han.

Lederkamp

Det har før Venstres landsmøte i vår, der ledelsen står på valg, blitt spekulert på om at Raja kan være aktuell som ny partileder.

Raja holdt etter overrekkelsen fast på at Grande er hans foretrukne leder, såfremt hun selv ønsker å fortsette.

– Jeg står bak Trine så lenge hun ønsker å fortsette som leder, og støtter henne i det. Det har jeg også meddelt til valgkomiteen, sier Raja til NTB.

Frp-bråk

Like før nøkkeloverrekkelsen fredag slapp Frp en pressemelding der partileder Siv Jensen gjorde det klart at Raja starter med et «svært svakt utgangspunkt» når det gjelder å samarbeide med Frp i Stortinget.

Videre heter det i pressemeldingen at Raja har en «betydelig jobb å gjøre».

– Jeg synes det er veldig bra at Siv Jensen sier det på en så ærlig måte. Jeg velger å tolke det som at det også er en oppfordring til at jeg skal ta initiativ og bedre samarbeidet der det er dårlig, sier Raja til NTB.

Raja understreker at han også tidvis har samarbeidet godt med Frp, og trekker fram samarbeidet med daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forrige stortingsperiode.

– Så legger jeg ikke skjul på at det også har vært turbulent til tider. Det å bygge relasjoner til Frp vil være en jobb for meg som statsråd.

Publisert: Publisert 24. januar 2020 15:02

Mest lest akkurat nå