Kjørte med 700 kilo for mye i bagasjerommet

Sjåføren som hadde stappet 700 kilo for mye i bagasjerommet, måtte punge ut med 3.800 kroner i bot da han ble stoppet i kontroll hos Statens vegvesen.

En varebil med 700 kilo overlast. Foto: Statens vegvesen

Totalt 95 biler ble kontrollert for vekt. Én fikk kjøreforbud og gebyr på 3.800 kroner for overlast.

En varebil fikk bot for overlast. Dette førte til omlasting og anmeldelse til politiet. Bilen hadde en overvekt på 700 kilo i henhold til den registrerte totalvekten.

Det har gjennom hele dagen blitt holdt en kontroll i Krossmoen på Helleland. Av disse kontrollerte, var 16 bilister utvalgt for ytterligere teknisk kontroll og de resterende 40 fikk forenklet sjekk.

– Vi hadde fokus på vinterutrustning, vektkontroll og lastsikring, sier vegvesenet i en pressemelding.

For dårlig sikret last

To kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig eller forskriftsmessig sikret. Vegvesenet ga sjåførene krav om å sikre lasten på nytt før de kunne kjøre videre.

Politiet melder på sine sider om sikring av last at en alminnelig full brusflakse kan ved kollisjon få en vekt på 18 kilo. Usikret last får vekten sin ganget med 30, og det anbefales derfor å kjøre med forskriftmessig sikret bagasje. Les mer om hvordan du sikrer bilen din på vegvesen.no og tryggtrafikk.no sine nettsider.

Dårlige vinterdekk

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på tre kjøretøy. Det ble gitt mangellapp med frist for utbedring av feilene.

«Det ble også gitt gebyr på 2000 kroner til en sjåfør som kjørte med dekk som hadde mønsterdybde under lovlig,» skriver vegvesenet til Aftenbladet.

Ett vogntog vil bli rapportert på grunn av feil avgiftsgrunnlag for vektårsavgift.

Statens vegvesen holder daglig kontroller for at ferdsel på vei skal være trygg og sikker, og redusere faren for at trafikanter mister livet eller blir hardt skadet. I dagens kontroll var 135 bilister vinket inn.

