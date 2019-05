Politiet skal etterforske Mattilsynet

Bonden anmeldte Mattilsynet for falske forklaringer etter at han fikk en rapport der dyreholdet hans ble omtalt som en tragedie. Mattilsynet har lagt seg flate og innrømmet at den første rapporten var helt feil.

Politiet henla opprinnelig anmeldelsen, men ombestemte seg etter at saken sprakk i media denne uken. Torsdag får Aftenbladet opplyst at henleggelsen er omgjort og at saksansvaret for saken flyttes til Haugesund.

Begrunnelsen for dette er å sikre tilstrekkelig avstand ettersom en av de involverte inspektørene tidligere har vært ansatt i politiet i Sør-Rogaland.

Driftsenhet Sauda og Suldal vil stå for etterforskningen i saken.

Ny anmeldelse

Aftenbladet har også fått opplyst at fylkesordførerkandidat Margrete Dysjaland (Frp) torsdag anmeldte inspektører, avdelingssjef og regiondirektør i Mattilsynet for grov uforstand i tjenesten i forbindelse med den samme saken.

– Det har blitt hevdet fra Mattilsynets side at dette er et enkelttilfelle, men det stemmer ikke. Vi har sett en ukultur i Mattilsynet i Rogaland over lengre tid, hevder Dysjaland, som selv har erfaring som bonde.

Det har ikke lykkes Aftenbladet å få en kommentar fra regiondirektør Ole Fjetland i Mattilsynet avdeling sør og vest angående at saken nå skal etterforskes. Fjetland har tidligere avvist at det er en ukultur i Mattilsynet.