Advarer mot «spøkelsesfiske»

Flere av teinene som ble beslaglagt bar preg av å ha stått for lenge i sjøen. Redskap som blir stående og råtne i vannet vil fortsette å fiske helt til det til slutt går i oppløsning. Denne type fiske kalles for «spøkelsesfiske».

Inspektør Narve Leonhardsen i Fiskeridirektoratet forklarer.

– Fisk, skalldyr og i noen tilfeller også andre dyr, blir sittende fast i redskapet og vil etter hvert dø av skader eller sult. Til slutt blir de til agn for nye fisker og skalldyr, som igjen dør, som igjen blir til agn, og slik fortsetter det.

– Det er ikke god dyrevelferd, slår han fast.

Han legger til at Fiskeridirektoratet ikke kjenner til det fulle omfanget av spøkelsesfiske, men at de prøver å rydde opp i det hver gang det kommer inn et tips.

Det var tilfellet i Årdalsfjorden denne uka.

Husk å merke etter gjeldende regler

Alle redskap må ha fluktåpninger i teinene og merkes med navn og adresse, presiserer Fiskeridirektoratet.

Fluktåpningene er til for å slippe den yngste sjøfangsten ut igjen.

Per dags dato finnes det ingen regler om å ha fluktåpninger for krabbeteiner, men Fiskeridirektoratet opplyser nå om at et forslag er inne til høring. I dag er det påbudt med fluktåpninger for hummerteiner.