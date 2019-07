Eplemostprodusent mottok to hederspriser under Gladmatfestivalen

Under Gladmat-åpningen onsdag mottok Grønvik hele to hederspriser for eplemostene Cavalier og Discovery. Grønvik fikk også to av hederstegnet Spesialitet under Gladmat i 2017 for eplemostene Karin Schneider og Eplemost av Summerred Epler. Fire av hennes produkter har altså fått hederstegnet.

– Jeg vet ikke om andre klarer å forstå hvor ufattelig mye det betyr å få en anerkjennelse som dette. Det er så utrolig mye arbeid som ligger bak å lage det beste produktet, og ikke minst er det krevende å finne ut hvordan du skal få det til. Vi må prøve epler, kaste noe, sitte igjen med noe annet, vi planter nye sorter, måler sukker, måler stivelse, smaker på eplene og venter på at eplene skal bli gode nok, forteller Grønvik.

– Begge produktene skapte stor begeistring hos fagjuryen og det var ingen tvil om at dette er lokale produkter i særklasse, forteller kommunikasjonsansvarlig i Gladmat Inger Johanne Stenberg.

Fra fruktgård til eplegård

Grønvik overtok familiegården Grønvik gård i Fister når hun var 21 år. Den gangen var det en fruktgård med flere typer frukter. Grønvik forteller at de etterhvert opplevde å ha like mye arbeid å gjøre på gården som tidligere, samtidig som inntjeningen sank mer og mer for hvert år.

— Vi prøvde å finne ut hva mer vi kunne gjøre med det vi produserer. Etter en del grubling kom eplemost på banen. I 2011 hadde vi vår første prøveproduksjon, og siden den gang har det gått i eplemost. Vi har plantet epler som bare det, forteller Grønvik.

– Eplemost er ikke eplemost

I dag planter gården bare epler, og de produserer hele 18 forskjellige typer eplemost, både med og uten kullsyre, med forskjellige varianter av eple, og noen er tilsatt andre smaker som blåbær, eple og bringebær.

– Eplene blir nesten, jeg holdt på å si kjæledyr. De får ihvertfall mye pleie og kjærlighet, sier hun lattermildt.

– Jeg merker at folk blir mer og mer interessert i produktene våre. De interesserer seg også stort for forskjellene på de ulike smakene vi lager, og det syns jeg er kjempekjekt. Eplemost er ikke eplemost. Du liker én, og jeg har en annen favoritt. Det er sånn det er.