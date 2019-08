Heltedåd på Hellestø

Peder Særheim, 33 år, var på tur med 120 elever fra Porsholen skole da han så en båt som hadde kantret utenfor Hellestø. Han er lærer for 3. klasse.

–Jeg så en person i vannet og en annen som klamret seg fast en båt på 10 til 15 fot, med påhengsmotor, som hadde kantret.

De var tre vitner som sprang til for å hjelpe.

Satt fast i fiskeline

– Jeg svømme ut for å hjelpe en mann som klamret seg fast til båten. Han satt fast i en fiskeline som hadde surret seg rundt låret, og vi måtte begynne å nøste dette opp, forteller Særheim.

Geir Fuhr var tilfeldigvis på Hellestø med kona Hilde Ringdahl tirsdag ettermiddag. Han så først en båt som duppet opp og ned i bølgene.

– Det var en blå båt. Da jeg så den røde bunnen, skjønte jeg at den hadde problemer, forklarer Fuhr til Aftenbladet

Mens kona ringte 113 og etter hvert fikk kontakt med Hovedredningssentralen, kastet Fuhr seg i vannet for å komme seg ut til havaristen.

Uoversiktelig situasjon

– Jeg la på svøm utover og fikk til slutt tak i én person i vannet. Han var sliten og hadde svelget en del saltvann, men jeg fikk ham til slutt i land, forteller han.

Knut-Eirik Lunden var på stranden for å nyte sol og varme med en kamerat da han fikk øye på den kantrede båten, og la på svøm mot båten for å hjelpe til.

– Hele situasjonen var uoversiktelig. Bølgene var store, og vi var usikre på hvor mange personer det var i vannet, forteller han.

To menn i 70-årene

De to mennene i 70-årene er nå reddet på land. Nødetatene var raskt på plass, og redningshelikopteret landet da hjelperne hadde klart å få begge mennene på land.

– Det ser ut som det går bra. Den ene personen virker litt rystet, mens den andre ser ut til å ta det godt, sier Særheim. Han har fått vite at de var på vei fra Sele til Feistein.

– Fikk skolebarna med seg det som skjedde?

– Nei heldigvis ikke. De var mye lenger nord på stranden.

Da meldingen kom:

Det var klokken 12.40 at Hovedredningssentralen fikk melding om at en båt skulle ha kantret ved Hellestøstranden.

Dette sa operasjonsleder Toralv Skårland ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet like etter at meldingen kom:

– Den skal ha vært om lag 100 meter fra stranden. Én person er brakt i land. Tilstanden hans er ukjent. Vi har også meldinger om at én person fortsatt befinner seg ved båten som altså skal ha gått rundt.

Fredrik Refvem

Klokken 13.02 melder redningsleder Nils-Ole Sunde ved Hovedredningssentralen at to personer er bragt til land. Et Sea King-helikopter søker etter flere personer i vannet.

Klokken 13.05 melder politiet at begge personene som skal ha vært om bord er tatt til land og behandlet av lege. Begge er ved bevissthet.

– Det er bekreftet at det var to personer i båten da den kantret, melder politiet.

Samtidig som redningsaksjonen på Hellestø er politibåten sendt ut for å hente to personer ved Feistein fyr. Disse skulle blitt hentet av båten som kantret.

Jon Ingemundsen