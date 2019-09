Her kan du stemme allerede i dag

Mandag er som kjent selve valgdagen, men ett valglokale i hver kommunedel i Nye Stavanger har også søndagsåpent. Mellom klokken 15 og 20 kan du avgi din stemme her. Hvilke lokaler som er åpne, kan du se i denne listen:

Stemmekrets Valglokaler Åpningstid søndag Åpningstid mandag Buøy og Hundvåg Hundvåghallen, Austbøsvingen 54 15-20 10-21 Varden Varden kirke, Egersundsgate 11 10-21 Storhaug Bergeland vgs, Vaisenhusgata 50 15-20 10-21 Våland Våland skole, Schives gate 21 10-21 Ullandhaug Ullandhaug skole, Hjalmar Johansens gate 13 10-21 Eiganes Kommunens administrasjonsbygg, Olav Kyrres gate 23 15-20 10-21 Kampen Kampen skole, Kampens gate 33 10-21 Roaldsøy Roaldsøy skole, Nordvikveien 23 10-21 Vassøy Vassøystua, Sørstrandveien 40A 10-21 Gausel Gautesetehallen, Heddeveien 145 15-20 10-21 Hinna Hinna skole, Ordfører Tveteraas gate 11 10-21 Vaulen Kristianslyst skole, Skolevollen 17 10-21 Kvaleberg Hillevåg kirke, Veumveien 55 15-20 10-21 Tjensvoll Tjensvoll kirke, Tellusveien 43 10-21 Stokka Stokka kirke, Chr. Skredsvigs vei 23 10-21 Madlamark Madla bydelshus, Åsta Kongsmors gate 20 15-20 10-21 Hafrsfjord Hafrsfjord skole, Madlasandnes 11 10-21 Kvernevik Kvernevikhallen, Heiloveien 9 10-21 Sunde Sunde skole, Sundeveien 10 10-21 Indre Tasta Tastahallen, Fredtunveien 10 10-21 Ytre Tasta Vardenes skole, Gamle Dusavikveien 4 15-20 10-21 Rennesøy Rennesøy kommunehus, Vikevåg, Asalveien 6 15-20 10-21 Mosterøy Mastrahallen, Mosterøyveien 10-21 Finnøy Finnøy rådhus, Judabergveien 6 15-18 10-19 Fogn Fogn oppvekstsenter, 4164 Fogn 13-18 Halsnøy Halsnøy barnehage, 4182 Halsnøy 13-18 Ombo Ombo oppvekstsenter, Eidssund, 4187 Ombo 13-18 Sjernarøy Sjernarøy oppvekstsenter, Aubø, 4170 Sjernarøy 13-18 Nord-Hidle Øytun, 4173 Nord-Hidle 13-17

Stem der du vil

Valget i 2019 blir det første lokalvalget i nye Stavanger kommune. Innbyggerne i Nye Stavanger kan velge om de vil stemme i Stavanger, Rennesøy eller Finnøy. Her finner du all informasjon du trenger for å stemme ved valget, enten du velger å forhåndsstemme eller møte opp på selve valgdagen.

Husk at du har lov til å stemme i det lokalet du ønsker. Bor du på Rennesøy og jobber på Forus, er du for eksempel hjertelig velkommen til å stemme på Gausel på vei til eller fra jobb.

Noe du lurer på om valget? Kanskje du finner svaret her.