Time-barnehage er årets barnehage

Vinneren ble hedret på en stor konferanse for barnehageledere i Bodø mandag kveld. Det er Private barnehagers landsforbund (PBL) som deler ut prisen.

– Dette er helt overveldende. Det hadde ikke vært mulig for noen av oss finalister å stå her på scenen uten de ansatte, sa daglig leder Kathrine Eide Haugland etter utdelingen.

Pengepremien på 25.000 kroner lover hun i sin helhet skal gå til de ansatte i barnehagen.

Lavt sykefravær

– Jeg kan love en bra feiring, for dette er stort, sa Haugland. - Denne prisen skal både foreldrene, barna og de ansatte få glede av. Hva pengene skal brukes til, er foreløpig hemmelig, sier hun i en pressemelding.

Spesielt bet juryen seg merke i et meget imponerende sykefravær i barnehagen, som har ligget på rundt 1 prosent de siste tre årene. Noe de ansatte er skråsikre på skyldes et særdeles godt arbeidsmiljø.

– Vi trives og har det kjekt sammen, sier fagarbeider Bente Kristin Solheim og pedagogisk leder Marit Sikveland, som hadde reist sammen med Kathrine Eide Haugland til Bodø, hvor prisen ble utdelt.

I tillegg trekker juryen frem at barnehagen deltar i et internasjonalt samarbeid gjennom Erasmus+, med barnehager fra seks andre land i Europa for å bidra til å få etablert flere gårdsbarnehager. Haugland gardsbarnehage bidrar til å løfte den norske barnehagekvaliteten ut i Europa.

– Verdig vinner

Det er fjerde gang PBL deler ut prisen Årets barnehage, som skal gå til én av de om lag 1900 medlemsbarnehagene i organisasjonen. Totalt kom det inn forslag på 129 forskjellige barnehager fra hele landet.

Styreleder i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og juryformann Eirik Husby er imponert over de fem finalistene og medgir at det var krevende for styret å kåre en vinner blant de fem.

– Når det er sagt, er det en meget verdig vinner fra Time og Rogaland som vinner prisen i år. Haugland gardsbarnehage leverer veldig bra på alle kriteriene for å bli Årets barnehage. De jobber godt innenfor alle områdene i rammeplanen, påpeker Husby.

– I tillegg har de et imponerende lavt sykefravær over tid, svært fornøyde foreldre med toppscore på foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet, de har et spennende internasjonalt samarbeid med barnehager fra seks andre land i Europa, og ikke minst kan de vise til stor tilfredshet blant de ansatte, sier Husby.

Haugland gardsbarnehage er en enkeltstående privat barnehage i Time og er en viktig ressurs på Haugland gård. Her bidrar barna aktivt hver dag i gårdsarbeidet, både med dyrehold og produksjon av mat. – Vi har valgt å kalle det husmannspedagogikk.