Finanskomiteens leder: Stortinget dikterer ikke den endelige løsningen

Leder i finanskomiteen, Mudassar Kapur (H), sier at innstillingen ikke tar bort statsrådens nødvendige handlingsrom i saken om ansettelsen av Nicolai Tangen.

NTB

Han sier at han er glad for at komiteens innstilling blir med inn i finansminister Jan Tore Sanners (H) dialog med hovedstyret i Norges Bank.

– Det som har vært viktig for oss, er at vi gjennom dette nå ikke tar bort handlingsrommet som er nødvendig for en statsråd og et hovedstyre å ha, i henhold til de lover og regler som gjelder, og at det ikke er vi som dikterer den endelige løsningen som det nå skal jobbes med, sier Kapur om innstillingen fra Stortinget.

– Vår saksbehandling stopper her, sier Kapur.