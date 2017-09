Aftenbladet smaker seg gjennom 100-ugå

Mandag gikk startskuddet for nok en uke med muligheten for å spise seg gjennom 45 ulike spisesteder i Sandnes.

Den populære matuka i Sandnes har vokst seg større år for år. Da 100-ugå ble arrangert i vår, var målet å selge 45.000 retter til 100 kroner. Resultatet ble 53.918 retter. Det var 44.000 flere enn under oppstarten i 2014. Så spørs det om det blir ny rekord igjen.

Også denne gang har Aftenbladets matanmeldere som mål å smake seg gjennom den rikholdige menyen. Anmeldelsene blir publisert på Aftenbladet.no og i Stavanger Aftenblad i løpet av uken.

Kjøkkensjefen hos Mondo var i vår skeptisk til om Mondo ville delta til høsten.

- Jeg er skeptisk når jeg ser hva det koster for personalet. Det er jo heller ikke særlig sunt å jobbe så mye en uke i et strekk. Nå har vi erfart det to ganger, så får vi se om det er verdt å delta, sa han til Aftenbladet i mars.

Men Mondo serverer mat til 100-lappen også denne gang. 100-ugå blir arrangert to ganger årlig.