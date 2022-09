- Løse påstander fra talerstolen

En privatperson som ble omtalt under mandagens kommunestyremøte, reagerer kraftig på at det framsettes påstander om ham fra en talerstol i det offentlige rom.

Mannen mener framstillingen er snudd på hodet.

– Min historie har ikke kommet fram i det hele tatt. Som mann er det òg vanskelig å være offeret, å bli trodd. Forholdet som ligger tilbake i tid, og etterspillet, har vært en stor belastning for meg og min familie. Å bli tegnet som voldsperson er jo forferdelig, sier han.

Kommunestyret i Stavanger vedtok en handlingsplan i forbindelse med vold i nære relasjoner. Venstre-politiker Mette Vabø fortalte sin historie der personen ble trukket inn.

Han uttaler: – Jeg ønsker ikke å bli festet til slike anklager. Dette er udokumenterte påstander fra en offentlig person, som blir dekket av mediene. Jeg er en privatperson som blir anklaget fra talerstolen i et kommunestyre, uimotsagt.

Han reagerer på at saken har blitt tatt opp flere ganger i offentligheten, og opplever at hans anonymitet i saken blir svekket fordi saken tas opp ofte.

I etterkant av mandagens møte sier fungerende ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) at den politiske ledelsen vil gjøre kommunestyret mer bevisste på hvilke regler som gjelder når representantene framfører innlegg fra talerstolen.

– En viktig plan

Kommunestyret vedtok mandag en handlingsplan som inneholder 20 tiltak for blant annet å hjelpe voldsutsatte, i tillegg til å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner. Kommunen innfører blant annet en kommunal kanal for melding av saker, noe som skal føre til at voldsutsatte skal få hjelp raskere. Ansatte i skole og barnehage skal også får jevnlig kursing.

Ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp), mener planen er viktig.

– Hvis vi kan komme tidlig inn og oppdage fysisk og psykisk vold i nære relasjoner, kan vi spare folk for veldig mye lidelse. Jeg er fornøyd med å få denne planen på plass.