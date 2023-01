– Vil rette opp ranet av kraftkommunar

– FrP inviterer Stortinget til å rette opp i Gjelsviks ran av kraftkommunar, varslar stortingsrepresentantane Helge André Njåstad og Hans Andreas Limi.

Helge André Njåstad (Frp)

Tor Inge Jøssang Journalist

Sandnes, Suldal og Sauda er blant dei ti kommunane i landet som blir trekt mest i rammetilskott i 2023 på grunn av høge kraftinntekter, ifølge ein oversikt Statsforvalteren i Rogaland har laga.

Rogaland fylkeskommune kan tapa drygt 288 millionar og har kalla det «uansvarlege kutt i kraftinntekter»

Frp-politikarane viser til at kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik i haust sa at trekket på rammetilskot til kommunesektoren ville vere under ein tredjedel av inntektene i 2023.

– No tyder alt på at trekker er om lag 60 prosent. Eg forstår godt at kommunane som fyrst var opne for dette når føresetnaden var 1/3, no føler at staten forsyner seg for grovt, seier Helge André Njåstad.

– FrP var med på ordninga når den blei presentert med heilt andre føresetnader. Når regjeringa endra spelereglane, blir både FrP og kommunane oppgitt over manglande føreseielegheit, seier Hans Andreas Limi

I Stortinget set Frp fram dette forslaget:

«Stortinget ber regjeringa sikre at trekket i rammetilskuddet ved høye konsesjonskraftsinntekter blir i tråd med de forutsetninger som regjeringa presenterte 28. september og som Stortinget gav sin tilslutning til i statsbudsjettet. Trekket skal tilsvare under

en tredjedel av den anslåtte verdien over 70 øre av konsesjonskraften i 2023.»

Også SV har tatt med kommunalministeren at fleire kommunar er trekt meir enn kommunalministeren signaliserte.

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) tolkar svaret som at regjeringa kjem til å gjere retrett:

«Etter at trekket blei gjort kjent, har både spotprisane og terminprisane for resten av 2023 gått ned. Gitt dei spotprisar og terminprisar for 2023 som vi ser i desse dagar, så er føresetnadane som trekket bygger på vesentleg endra.

Regjeringa har ved fleire høve sidan ordninga blei gjort kjent understreka at vi vil følge situasjonen og kome attende til saka om nødvendig, dersom til dømes prisane skulle utvikle seg annleis enn anslege», heiter det i svaret frå Gjelsvik.

Nye tal viser at norske kommunar fekk ein ekstra skattevekst på nær 35 milliardar kroner i 2022. Av dette får kommunane behalde 22,8 milliarder kroner, ifølgje regjeringa.