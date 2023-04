50 turbiner på Skreå: Det brygger opp til storm om vindkraft i Sirdal

– Valget i år er utrolig viktig. For hvis Høyre, Senterpartiet og KrF får flertall, blir det fort utbygging av ny vindkraft. Det vil være en katastrofe for Sirdal, sier Venstre-politiker Per Ø. Grimsby.