Ståle Kyllingstad og lokale næringslivsfolk blar opp 10 millioner til fond om datasenter

Nå går lokale næringsprofiler aktivt inn for å se hvilke muligheter som kan komme dersom det blir etablert et gigantisk datasenter for eksempel på Kalberg i Time.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det kom helt overraskende da Ståle Kyllingstad, til høyre, i debatten opplyste om det nye fondet. Her på konferansen sammen med Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen. Foto: Næringsforeningen

Geir Sveen Journalist

Ståle Kyllingstad, Inge Brigt Aarbakke, Bjørn Røstad, Jone Wiig, Elling Stangeland og Arvid Salte har opprettet et fond på ti millioner kroner «for å utnytte de industrielle mulighetene i kjølvannet av et datasenter».

Det var IKM-gründer Ståle Kyllingstad som selv opplyste dette på Treffpunkt Jæren, en samling onsdag på Bryne i regi av Næringsforeningen i Stavanger.

Ser tusenvis av nye jobber

I invitasjonen blir det vist til at den ambisiøse satsningen på datasenter og strømbase på Jæren kan gi tusenvis av nye arbeidsplasser.

– Med en ny transformatorstasjon som skaper Norges sterkeste kraftstasjon og direkte fiberforbindelser til Storbritannia og Europa, er alt på plass for den mest lovende datasenterklyngen i Norge - "Kalberg Valley", het det i invitasjonen.

Som foredragsholdere stilte toppsjefene i Lyse As og Green Mountain, representanter fra fylkesmannen, varaordfører i fylket og lokale politikere fra Jæren. Etter alle foredragene, ble det åpnet for debatt. Det var da Ståle Kyllingstad tok ordet og orienterte om det nye fondet.

Overasket konferansen

– Det kom helt overraskende, men dette viser at lokalt næringsliv har stor tro på det som kan komme på Kalberg eller andre steder, kommenterer Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen.

Han registrer at det som før var estimater for hvor mange arbeidsplasser et datasenter kan generere, nå fylles ut med erfaringer fra etablerte anlegg.

Norconsult har i en konsekvensutredning for Time kommune anslått at det på Kalberg kan skapes fra 3200 til 6200 nye arbeidsplasser.

– Næringsforeningen er veldig opptatt av å skaffe regionen nye arbeidsplasser. I 50 år har vi hatt et solid grunnlag i vannkraft og olje, nå vil vi dra dette videre. Datasenter med ringvirkninger kan gi oss en ny og viktig næring. Det er også det de lokale gründerne ser, når de nå oppretter et fond, sier Harald Minge.

Gartner er med

I gruppen som står bak fondet, er alle næringslivsledere, bortsett fra Jone Wiig som er gartner på Orre.

– Jeg er med for å se om det kan lages mat fra overskuddsvarmen fra et datasenter, forklarer Jone Wiig, som produserer agurk, gulrot, blomkål og kålrot hjemme på Vik. I tillegg håper han å bidra med kunnskap og kontakter fra sin næring.

Time har ikke konkludert

Time vurderer fortsatt om de i en ny reguleringsplan skal legge til rette for datasenter og kraftkrevende industri, og stilte på konferansen med varaordfører Petter Lorentz Stabel(Frp).

– Jeg synes det er helt fantastisk at lokalt næringsliv vil se hvordan en slik satsing kan skape nye arbeidsplasser. Det viktige er å finne næringer som kan passe inn rundt et datasenter og som kan utnytte restvarmen som kommer fra et slikt senter. Og da er det kjempeflott at lokale krefter vil finne ut hva som er mulig, sier Stabel.

Kommunen har tidligere lagt opp til at et vedtak om Kalberg kan bli fattet neste sommer.