Politinatten: Beboere våknet av tyv som ville inn

Politihunden Morgan har sporet opp flere gjerningsmenn natt til søndag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Julie Teresa Olsen Journalist

Tidlig søndag morgen våknet beboere i Anton Brøggers gate i Dyvekes gate i Stavanger av at en ukjent mann gikk rundt og kjente på dørene.

Politihunden «Morgan» fant senere en 34 år gammel mann som mistenkes for tyveri i området. Han hadde med seg flere ting som han ikke kunne gjøre rede for. Mannen er en kjenning av politiet som også tidligere er tatt for tyveri. Han blir varetektsfengslet.

I Tananger måtte politihunden «Morgan» ordne opp etter at ungdommer løp fra et knust busskur i nærheten av Snøde. Politihunden fant kort tid etter gjerningspersonene, en 18 år gammel mann. Sak opprettet.

Politiet har vært ute på 15 oppdrag knyttet til forstyrrelse av nattero natt til søndag.