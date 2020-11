Solberg vil ha slutt på smittehets mot innvandrere

Etter et stort smitteutbrudd i et rumensk miljø i Lyngdal advarer statsminister Erna Solberg (H) igjen mot trakassering av utenlandskfødte i Norge.

Statsminister Erna Solberg ber om at «smitteshamingen» av innvandrere tar slutt. Foto: Vidar Ruud / NTB

Det er innført arrangementsstans i fem sørlandskommuner etter et større smitteutbrudd knyttet til en rumensk menighet i Lyngdal. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Debatten om koronasmitte blant innvandrere har gått høyt den siste uken etter at Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim uttalte at det er grunn til å tro at deler av innvandrerbefolkningen ikke bryr seg i like stor grad som den øvrige befolkningen.

34 prosent av de registrerte koronasmittede er nå født utenfor Norge, inkludert arbeidsinnvandrere, noe som gjør denne gruppen overrepresentert på smittestatistikken.

Statsministeren sier at hun ikke deler Helgheims syn om at dette viser at innvandrerbefolkningen ikke byr seg like mye.

– Nei, mitt inntrykk, som er basert på møter med organisasjoner, både religiøse og andre som jobber mot innvandrermiljøer, er at de tar dette veldig seriøst, sier hun til NTB søndag.

Svensker, polakker og butikkansatte

Hun advarer mot økende smittetrakassering mot personer med innvandrerbakgrunn.

– Vi må slutte å hetse hverandre. Det at man opplever å bli syk er ofte noe man ikke kan noe for selv, det kan være helt tilfeldig. Mange blir nå syke uten at vi vet helt hvor de har blitt smittet, og da er det ingen grunn til å hetse eller kritisere. Fortsatt er det sånn at de fleste som blir smittet, sikkert kan føre sine slektsrøtter mange generasjoner tilbake i Norge, sier Solberg.

Statsministeren sier at hun har fått rapporter om at de som opplever mest hets nå, er svensker, polakker og butikkansatte.

– Svensker som har jobbet i Norge, har følt seg skult på, snakket til og hetset, noe som ikke er bra for vårt nordiske samarbeid. Polakker som kommer til Norge, opplever det samme, fordi det nå har kommet mange fra Polen som har med seg smitte. Butikkansatte blir hetset fordi de sitter bak pleksiglass istedenfor å bruke munnbind, forteller hun.

Avviser dårlig informasjonsarbeid

I Lyngdal i helgen er det registrert 43 smittede etter fem religiøse møter i en rumensk menighet. Ifølge kommunelege Henriette Pettersen skal språkvansker være en av årsakene til at menighetsmiljøet ikke hadde fått med seg de siste innstramningene for arrangementer.

Solberg avviser at regjeringen gjør for lite for å sørge for informasjon til innvandringsmiljøene.

– Vi har gjort masse av det. Men det vil alltid være lommer av folk som ikke får med seg hva norske myndigheter har av regler, sier hun.

Hun peker på at regjeringen i samarbeid med innvandrerorganisasjoner har laget en rekke informasjonsvideoer, og at regjeringen samarbeider tett med ulike religiøse organisasjoner og andre organisasjoner knyttet til innvandrerbefolkningen for å bruke deres nettverk til å få ut informasjon.

– Vi opplever at dette tas veldig alvorlig, nettopp fordi det er stor sårbarhet i noen av innvandrergruppene for å bli sykere på grunn av at det er en større andel med underliggende sykdommer i innvandrerbefolkningen, sier hun.

– Kan det være farlig med uttalelser av typen «de bryr seg mindre»?

– Jeg synes vi skal ha fokus på å slå ned smitten, ikke på alt som sies i ulike innlegg, sier Solberg.