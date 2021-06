Slik blir det nye rådhuset i Stavanger

Nå er tegningene klare for det nye rådhuset, som skal stå klart i 2024. Det skal bli Norges smarteste bygg.

Rehabiliteringen av den verneverdige bygningen startet i februar, og i løpet av høsten 2024 skal det være klart til bruk.

– Vi ønsker at rådhuset skal bli et signalbygg i sentrum, og er veldig fornøyde med planene så langt. Rådhuset har med seg mye flott historie som skal bevares, samtidig som det skal gjenspeile kommunens høye miljø- og klimamål og gå foran som et smartbygg for fremtiden. Det har vi fått til, sier prosjektleder i bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, Zakarias Chibssa i en pressemelding fra Stavanger kommune.

Etter rehabiliteringen skal rådhuset få inngang i Lars Hertervigs gate, og større publikumsarealer. Foto: LINK Arkitektur

Tegningene for bygget er nå klare. Multiconsult Norge AS, i samarbeid med LINK Arkitektur AS, vant konkurransen for prosjektering. De har studert originalbygget nøye i arbeidet med nye planer.

– Med respekt for det eksisterende har vi forsøkt å fange essensen i bygget ved å ta vare på dets karakteristiske trekk, samtidig som vi viser vei inn i fremtiden, sier arkitektene Fabian Fernandez og Marita J. Braathen i LINK Arkitektur.

Denne filmen viser rådhuset i dag og hvordan det vil se ut når det er ferdig:

FØR: Rådhuset i Stavanger er tegnet av byarkitekt Jan Jæger og stod ferdig i 1963. Foto: Fredrik Refvem

Hovedinngangen skal etter ansiktsløftet ligge i Lars Hertervigs gate, for å åpne rådhuset opp mot sentrum og besøkende.

– Ved å flytte hovedinngangen blir rådhuset mer tilgjengelig fra sentrumskjernen. Slik legger vi til rette for at Stavanger rådhus blir et moderne, spennende og inkluderende hus for alle i kommunen, sier Chibssa.

Rådhuset skal bli et smartbygg, det smarteste i landet, skriver kommunen i pressemeldingen. Det vil være smarte løsninger for lys og lyd, og driftskostnadene skal reduseres betraktelig. Et solcelleanlegg skal forsyne bygget med en tredjedel av energien det behøver, og det skal være gode publikumsarealer og arbeidsplasser. Universell utforming har også stått sentralt.

Forprosjektet skal behandles i utvalg for bymiljø og utbygging 18. august og i Formannskapet 24. august 2021. Etterpå starter detaljprosjekteringen som vil foregå frem til desember 2021​. Byggestart blir våren 2022.