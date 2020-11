7,66 millioner kroner ekstra til rogalandskommuner

Fredag la regjeringen fram en tilleggsbevilgning for inneværende år i Stortinget. Kommunene i Rogaland får samlet 7,66 millioner korona-kroner.

Kunnskapsminister Guri Melby (V), Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) fra en av mange pressekonferanse om koronapandemien. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Camilla Bjørheim Journalist

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I en pressemelding fra Høyre, Venstre og KrF heter det at kommunene i Rogaland samlet nå får 7,66 millioner kroner til arbeidet som skal sikre at regelverket for arrangement, serveringssteder og utenlandske arbeidstakere følges.

Se hvor mye din kommune får nederst i saken

Pengene skal gå til nye stillinger som skal kontrollere at reglene for arrangement, serveringssteder og utenlandske arbeidstakere blir etterlevd. Midlene videreføres i 2021.

Total til alle landets kommuner er det snakk om en tilleggsbevilgning på 107 millioner kroner, som Rogaland altså får 7,66 millioner av.

Stavanger kommer får mest, 667.000 kroner, mens Sandnes, Karmøy og Haugesund alle får 500.000 kroner hver. Se fullstendig liste lenger nede.

I tillegg skal Fylkesmannen i Rogaland fordele ut 41 millioner kroner før jul for å kompensere kommunene som har hatt de høyeste utgiftene til smittevern. Fordelingen av disse midlene er enda ikke klar, men det er landets Fylkesmenn som er blitt bedt om om å identifisere hvilke kommuner som har hatt spesielt store kostnader til smittevern.

Midlene som kommer nå, kommer i tillegg til de 394 millionene som kommunene i Rogaland får ekstra for 2021, og i tillegg til de 553 millionene som kommunene i Rogaland allerede har fått ekstra i 2020.

– Gjennom hele koronakrisen har regjeringen vært tydelige på at vi skal stille opp for kommunene. Nå kommer penger for å dekke utgiftene som kommunene har til smittevern, heter de i pressemeldingen, som er signert Aleksander Stokkebø (H), Solveig Ege Tengesdal (KrF) og Kjartan Alexander Lunde (V) i en pressemelding.

Så mye får hver kommuner (tall i 1000 kroner):

Eigersund 333

Stavanger 667

Haugesund 500

Sandnes 500

Sokndal 333

Lund 333

Bjerkreim 167

Hå 333

Klepp 333

Time 333

Gjesdal 333

Sola 333

Randaberg 333

Strand 333

Hjelmeland 167

Suldal 333

Sauda 333

Kvitsøy 167

Bokn 167

Tysvær 333

Karmøy 500

Utsira 167

Vindafjord 333