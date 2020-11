Pepperkakebyen bygges i år også

Akkurat nå er grunnmuren i ferd med å reise seg i det som skal bli årets pepperkakeby. Den magiske stemningen skal på plass, selvfølgelig sammen med håndsprit og avstand.

Det skal bli julemagi når Aftenbladets pepperkakeby i Oljemuseet åpner lørdag 28.november. Foto: Kristian Jacobsen

Hilde Moi Østbø Journalist

Publisert: Nå nettopp

– Vi trenger gode tradisjoner og det som er normalt og hyggelig ekstra mye dette året. Så nå oppfordrer vi alle til å bruke helgen til å bake pepperkakehus til årets pepperkakeby, sier Anja W. Fremo, utstillings- og formidlingsleder ved Norsk Oljemuseum.

I fjor ble 260 små og store hus stilt ut i Aftenbladets pepperkakeby på Oljemuseet.

Fremo håper på en stor by også i år.

– Jeg håper folk benytter sjansen til litt førjulskos i år når vi må holde oss hjemme og har bedre tid, sier hun.

Fra åpningen av Aftenbladets pepperkakeby første søndag i advent 2019. Her er Samuel og mamma Richeldis Robb. Foto: Kristian Jacobsen

– Bygg i høyden

Bakte pepperkakehus kan leveres inn på oljemuseet tirsdag og onsdag.

– Alle hus er fine hus! Folk må ikke bli redde av at noen lager noe fjongt og fint. Alt vi får i hende får en prominent plass i pepperkakebyen, sier Fremo, som lover at ingenting blir spist før det blir stilt ut.

– Men som i alle byer er det knapt om tomtene, så vi oppfordrer folk til ikke å breie seg ut, men satse på høyde. Det er ingen begrensninger på høyde, sier hun.

Aftenbladets pepperkakeby i Norsk Oljemuseum 2019. Foto: Kristian Jacobsen

Trygt

– Hvorfor gjennomføres pepperkakebyen i år når statsministeren har gitt folk beskjed om å holde seg hjemme?

– Det har vært et veldig spesielt år for de fleste, og mye er blitt avlyst, særlig for barn. Vi ser at vi klarer å gjennomføre dette på en trygg og fin måte, og legger stor vekt på at det skal være trygt å besøke byen, sier Fremo.

Hun sier at alle skoler og barnehager må booke tid, og at dette blir ekstra viktig i år.

– Man bestiller billett på nett, og kjøper til et spesifikt tidspunkt. Da er man sikker på at det ikke er for mange andre der. Vi har verter som skal passe på god flyt og avstand, sier Fremo.

Vanligvis har det blitt invitert til åpningsfest for pepperkakebyen, men det vil ikke skje i år.

– Vi får likevel ordføreren til å komme hit og åpne byen, men publikum vil bare kunne se det på film, sier Fremo.

I fjor sto kommunikasjonssjef Ingveig Tveranger for nye SUS i bresjen for å lage en pepperkakekopi av sykehuset. Foto: Jarle Aasland

I 2017 ble Fargegata laget i pepperkakevariant. Foto: Pål Christensen

Advokatene ved Projure laget denne søte lovsamlingen i fjor. Foto: Kristian Jacobsen

SUS og Ryfast

Hvert år har noen spesielle bygg stukket seg ut. I fjor ble nye Stavanger universitetssjukehus bygget som pepperkakehus. Også Ryfast ble bygget i fjor. For to år siden var det flere eksemplarer av Preikestolen med Tom Cruise. Et år ble en tro kopi av Fargegata bygget. Flere har som tradisjon å bygge sin egen skole/barnehage.

– Mange av byggene er sjarmerende skakke og skjeve, og det viser godt at folk har kost seg når de har bygget. Dessuten er det til stor glede for dem som kommer og ser på. Disse byggene gleder mange ganger, sier hun.

I 2018 gikk Bedriftsprisen til Allservice Kvaleberg. Pepperkakehuset målte hele 70 ganger 100 centimeter. Foto: Jarle Aasland

Penger til Barnekreftforeningen

For hvert hus som leveres inn, gir Aftenbladet 250 kroner til Barnekreftforeningen.

– Vi synes det er veldig hyggelig å kunne gi noe tilbake til regionen og støtte opp under det viktige arbeidet som gjøres blant ulike organisasjoner. I år ønsket vi også at pengene skulle gå til noen som jobber for å bedre hverdagen for barn og unge. Barnekreftforeningen Rogaland arbeider for at kreftrammede familier skal få en litt enklere hverdag ved å arrangere forskjellige aktiviteter samtidig som de også støtter kursing av helsepersonell. Valget falt derfor på de som en verdig mottaker av årets gave, sier Marie Tønnessen, merkevareansvarlig i Aftenbladet.

Kåring

Mest sjarmerende og beste hus blir tradisjonen tro kåret.

Bedriften som baker det som kåres til årets beste pepperkakehus kan i tillegg vinne en annonsepakke i Aftenbladet til en verdi av 70.000 kroner. Det koster 1000 kroner per bedrift, og alle pengene går til Barnekreftforeningen Rogaland.

For privatpersoner er det gratis å levere inn hus.

Innlevering av pepperkakehus skjer på Norsk Oljemuseum tirsdag og onsdag kommende uke mellom klokken 15 og 19.

Pepperkakebyen åpner lørdag 28. november.

Det blir gratis inngang onsdager og torsdager mellom 16 og 18 før jul. Man må booke tid selv om det er gratis.