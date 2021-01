Her er de ukjente skiløypene i Ryfylke

Hvor er skiløypene i Ryfylke, nærmest Stavanger?

Dagfinn Hatløy

Ryfast er fortsatt gratis og gir kjapp tilgang til skiløyper som stort sett er ukjente for andre enn lokalkjente i Søre Ryfylke. Se kart nederst i saken.

Dagfinn Hatløy

Hjelmeland Røde Kors kjører skispor med snøskuter fra Bjødnabu til Måvatnet (bildet) og videre til Gjessfjell (skiltet Geisfjell) ved Årdal.

Hjelmeland Røde Kors kjører også skispor fra Bjødnabu via Kaldavatnet til Bønardalen i Årdal.

Utgangspunktet for disse turene er parkeringsplassene ved Bjødnabu, samt Eventyrskogen og Geisfjell i i Årdal.

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand kjører skispor med utgangspunkt i vakthytta i Lyngsheia. Her er det godt med parkeringsplasser.

Lyngsheia er et fjellområde mellom Årdal i Hjelmeland og Songesand ved Lysefjorden. Dette har alltid vært et populært rekreasjonsområde for ryfylkinger, både sommer og vinter. Det kjøres kort løype til Beinkjervatnet, mens hovedløypa går på Sandvatnet – når isen er trygg.

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand kjører skispor med snøskuter i lysløypa ved Camp773 Foreneset. Runden er et par kilometer.

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand kjører også på Leite. Her er det kjørt 1 kilometer rundløype.

