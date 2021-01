Pøbel rørte verden, nå vil han gi denne gigantiske skulpturen til Jæren

Den er 10 meter høy, 8 meter brei og 1,3 meter tykk, skulpturen i betong av det internasjonale mute-symbolet (lyd av) som i en stor dugnad kan bli plassert midt naturen på Høg-Jæren. Den tenkes reist med taljer og rå muskelkraft.

Symbolet finnes på så godt som alt digitalt utstyr med lyd: Mutetegnet, høyttaler med strek over. Nå kan det se slik ut på Snorestad, i området bak Knudaheio, dikterstua til Arne Garborg. Det andre stedet som vurderes er fjelltoppen Karten. Foto: Pøbel og Marius venn

Geir Sveen

«Kunstneren Pøbel vil berøre dine og mine følelser, han vil sette tankene i sving, han vil skape ny virksomhet.

Han har brukt kunst til å stoppe kjeften på Donald Trump.

Han har forsøkt å vekke et helt slumstrøk i Kina.

Han har satt søkelys på fraflytting i Vardø.

Han har vekket livsgnisten i den raserte, russiske byen Teriberka.

Han malte The Lovers i jernbaneundergangen på Bryne, bildet som har rørt en hel verden midt under koronapandemien.

Nå vil Pøbel lage et gigantisk kunstverk som vekker interesse for Jæren og jærsk kultur.»

Dette skrev Aftenbladet i mai i fjor i en større reportasje om den internasjonale kunstneren fra Jæren.

Til politisk behandling

Nå kommer prosjektet opp til politisk behandling i Time, med positiv innstilling fra kultursjef Trond Lie. Han ble orientert for tre år siden, og konstaterte da at det passet som hånd i hanske for kommunens kulturplan.

Sjøl har Pøbel, som fortsatt er anonym midt i en stor, internasjonal suksess, jobbet med konseptet i ti år.

En egen forening med støttespillere er dannet og registrert i Brønnøysund registeret. Blant annet går den lokale bedriften Total betong inn med betydelige midler for produksjonen. Installasjonen er foreløpig kalkulert til 2,8 millioner kroner, og alt tenkes finansiert som en dugnad.

To lokaliteter

Planen er å plassere en diger skulptur av det kjente og tidsaktuelle mute-tegnet, symbolet som viser at lyden er av på mobiltelefoner og tv-apparater.

To plasser er vurdert:

Snorestad. Dette er høydedraget opp fra Undheim, bak Knudaheio, dikterstua til Arne Garborg. Der er skulpturen tenkt plassert ved turveien inn mot Lauvlia, mot en bakke, men med utsikt til uberørt natur.

Snorestad Foto: Pøbel og Marius venn

Karten. Dette er en av toppene på Høg-Jæren. Der kan man benytte parkeringsplassen for turgåere til Synesvarden og Steinkjerringa. Plasseringen skal tilpasses Forsvarets anlegg. Men der vil skulpturen stå i silhuett mot vindmøllelandet.

Karten Foto: Marius og venn

På begge stedene blir skulpturen et mål som folk må gå på tur for å nå. Og på begge steder har grunneierne i utgangspunktet sagt ja til opplegget.

Pøbels prosjekt

– Men vi vil lytte til naboer. Vi ønsker ikke å trumfe noe gjennom som folk ikke vil ha, understreker Pøbel når Aftenbladet møter ham i det som er et hemmelig atelier på Jæren.

I dette verkstedet kan Pøbel jobbe med muteprosjektet, mye takket være million-inntekter fra salget av det kjente motivet i bakgrunnen som først kom opp på veggen i Arne Gaborgs veg på Bryne før Norge stengte ned 12.mars i fjor. Foto: Pål Christensen

Han har reist verden rundt og laget kunstverk på vegger og bygg som ofte har stått til forfall eller som skulle rives. Dette har han gjort uten å tjene penger. Da «The Lovers» plutselig kom opp en natt før 12. mars i fjor, i jernbaneundergangen på Bryne, var også det noe han bare gjorde for å markere pandemien og at Norge da ble stengt ned.

Lite ante han at trykk og lerret skulle gå verden rundt, og at bildene som etterpå ble lagt ut for salg, forsvant på et par sekunder og ga en omsetning på flere millioner kroner.

Betales av gatekunst på Bryne

Men disse inntektene gjør at han det siste halvåret har kunnet jobbe med mute-prosjektet. Han har til og med ansatt Jonas som sparringpartner og administrator for å ta seg av en voksende bedrift. Jonas, som bare vil være Jonas uten etternavn, har en god jobb som konsulent i Equinor, men skal bare være i oljen to dager i uken. Resten, pluss helger og kvelder, skal gå med til Pøbels prosjekter.

Pøbel har tidligere mutet stjerna til Donald Trump på Hollywood Boulevard... Foto: Nima Taheri ..en gate i Kina, Foto: Nima Taheri

...en nedlagt skole i Russland Foto: Privat og en gate i Tokyo. Nå vil han mute Jæren. Foto: Privat

Nå dreier alt seg om å rette søkelyset på en verden med mye støy - fra et utsiktspunkt på Høg Jæren.

- Når i livet får du en slik mulighet? Til å gjøre noe så stort? Sier Pøbel, på sin rolige møte, mens han viser fram miniatyrmodeller av det som lett kan bli den nye turistattraksjonen på Jæren.

Hva er å mute?

Det skal plasseres i uberørt natur, borte fra visuell støy, digital stimuli og distraksjoner. Håpet er at folk vil ha en grunn for å oppsøke skulpturen. At hverdagen settes på pause og at turgåerne tar stilling til hvorfor de besøker verket.

– Hva er mute? Hva mutes? Og hva mutes i naturen? Noe der ute eller noe i oss selv? Blir noe mer mutet jo lenger ut i naturen man er - jo lenger ut, jo lenger inn i oss selv? Lyder spørsmålene i en katalog om prosjektet.

Det vil også bli en utfordring reint teknisk. For den gigantiske skulpturen skal plasseres uten at det blir inngrep i naturen rundt. Den skal bare stå der som om den var sluppet ned fra himmelen.

Betongfirma tar grep

– Men det er slike utfordringer vi liker. Vi kan betong og da vi leste i Aftenbladet at det ble planlagt en skulptur i vårt materiale, tok vi kontakt med Pøbel, forklarer Olav Bang-Haagensen, som er forretningsutvikler og en av eierne i Total Betong.

Det hjalp også at bedriftens organisasjonspsykolog, kunstsamleren Stein Jåtten, engasjerte seg. Nå prøver de å samle lokale bedrifter slik at skulpturen kan settes opp som en dugnad.

– Dette gjør vi fordi det er kult. Vi vurderer også om skulpturen kan støypes på bakken og heises opp med taljer, steinbukker og hundrevis av folk, slik man løftet sammen i gamle dager. Da slipper vi få inn store heisekraner, forklarer Olav Bang-Haagensen. Skulpturen skal slankes i vekt, fra 60 til rundt 30 tonn etter innslag av mye isopor.

Ordfører: Dette må vi få til

Men først må Time si om dette er en skulptur som ønskes i kommunen. Ordføreren er i alle fall svært begeistret.

– Dette må vi bare få til, lyder det ivrig fra Andreas Vollsund.

Han har besøkt Pøbel. Han har allerede fått med seg en miniatyr av muteskulpturen som han har plassert på ordførerkontoret.

-Dette er noe som Pøbel vil gjøre hvis det er greit for grunneier og for oss i kommunen. Han vil gi noe tilbake til Jæren. Dette er helt fantastisk. Ja, jeg tror mutetegnet kan bli større enn Trollpikken, at det blir et turmål for små og store, sier Time-ordføreren.

Kultursjef Trond Lie opplyser at saken kommer til behandling både i utvalg for levekår og i lokal utvikling, henholdsvis 27. og 28 januar.

– Dersom politikerne er positivt innstilt, blir saken sendt på høring, slik at alle kan si hva de mener. Målet er så at politikerne i april får en ny innstilling om lokalisering og veien videre, forklarer kultursjefen.