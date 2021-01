Flere uten jobb i Rogaland: Har økt drastisk fra desember til nå

Over 10.300 personer står helt uten jobb i Rogaland. Andelen har økt med 1300 personer i løpet av en måned. Nav gir regjeringens restriksjoner skylden.

Flere barer og serveringssteder holder steng på grunn av nye restriksjoner. Nav tror dette er én av grunnene til den store økningen i arbeidsledigheten. Foto: Pål Christensen

Stella Marie Brevik Journalist

Tallet på ledige i Rogaland har økt kraftig fra fjoråret. Det opplyser Nav Rogaland i en pressemelding.

Per 12. januar 2021 står 10.343 personer helt uten arbeid i Rogaland. I desember 2020 lå tallet på 8956.

Totalt er 16.468 personer registrert som arbeidssøker hos Nav i Rogaland.

Stavanger har den høyeste arbeidsledigheten i Rogaland med 4,8 prosent av arbeidsstyrken som er helt uten arbeid.

Sola, Sandnes og Haugesund kommer etter med henholdsvis 4,5 prosent, 4,4 prosent og 4,3 prosent.

Smitteverntiltak får skylden

Anneline Teigen, assisterende direktør i Nav Rogaland, forklarer at økt ledighet er vanlig på nyåret, men at årets tall fra januar er mer drastiske enn normalen:

– Det er vanlig at arbeidsledigheten øker i januar. Dette henger sammen med naturlige sesongvariasjoner, som at prosjekter avsluttes ved årsskiftet. Årstiden gjør også at det kommer permitteringer i bygg- og anleggsbransjen. Likevel viser økningen vi ser til nå at smitteverntiltakene påvirker ledigheten i stor grad, forklarer Teigen.

Hun forklarer videre at Nav i november 2020 også så en umiddelbar økning i ledighet etter at nye restriksjoner trådde i kraft.

– Den samme trenden ser vi også nå; skjenkestopp og andre restriksjoner for å hindre smitte har ført til at bedrifter har måtte permittere ansatte.

Færre delvis ledige

6197 personer var registrert som delvis ledige desember 2020.

12. januar ligger tallet på 5075.

Nav tror nedgangen av delvis ledige, altså 1122 personer, betyr at disse nå står helt uten arbeid:

– Det er grunn til å tro at nedgangen vi ser, er hovedsakelig personer som tidligere har jobbet litt i stillingen de har, men som nå står helt uten arbeid, sier Teigen.