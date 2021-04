Hanafjell må sikres, men Sandnes IL arrangerer trappeløp som planlagt

Hana IL har tatt initiativ til å lage et spektakulært utsiktspunkt på toppen av Hanatrappene. Arbeidet her førte til at en oppdaget mulige usikre områder i fjellsiden på Hanafjell tidligere i år. Fredrik Refvem

Multiconsult har levert en rapport som konkluderer med at Hanafjell må sikres for over 400.000 kroner. Det får ikke konsekvenser for verken trappeløp eller utsiktspunkt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden