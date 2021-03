Høyrepolitiker: – Det trengs ikke en Rolls-Royce-sykkelvei på Høle

Helge Karl Strand har i flere tiår hatt planer om å bygge boliger i Hølelia. Pål Christensen

Kravet om en dyr gang- og sykkelvei har satt en stopper for boligutbygging på Høle. – Her trengs ikke en Rolls-Royce- sykkelvei, men et fornuftig fortau. Vi må legge godviljen til, sier Leiv Rune Mjølsnes (H).

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden