Lars Hertervigs gate blir ikke Leif Larsens gate

Et flertall av politikerne i utvalg for by og samfunnsutvikling vedtok torsdag å heller reservere Leif Larsens gate til Nye SUS.

Lars Hertervigs gate starter ved Stavanger rådhus og fortsetter opp forbi Herbarium. Foto: Stein Halvor Jupskås

Hilde Moi Østbø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kommunestyremedlem Christian Wedler (uavh.) foreslo i 2019 og i 2021 å kalle opp en gate etter tidligere ordfører Leif Larsen, og helt konkret foreslo han å endre deler av Lars Hertervigs gate til Leif Larsens gate.

Leif Larsen (1918–2005) var ordfører for Arbeiderpartiet i Stavanger fra 1968-1971, mellom Arne Rettedals to ordførerperioder. Som ordfører var Leif Larsen sentral i arbeidet som førte til at Statoil og Oljedirektoratet etablerte seg i Stavanger.

Administrasjonen la fram tre alternativer for politikerne: Å endre navn på Lars Hertervigs gate, Olav Kyrres gate eller en annen gate i Stavanger til Leif Larsens gate. Alternativet var å arkivere navneforslaget til en eventuell senere bruk.

Nettopp det siste alternativet falt i best jord hos politikerne. De vil imidlertid ikke bare arkivere navnet, men konkret bruke det til Nye SUS.