En 44 år gammel Stavanger-mann er varetektsfengslet i fire uker for grove bedragerier. Jæren tingrett mener det skjellig grunn til å mistenke at 44-åringen fortsatte å lure en bedriftseier fra Jæren selv om han allerede var tiltalt for bedragerier mot den samme mannen. Foto: Pål Christensen