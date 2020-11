Nattesøvn og Lervig Local på politikernes bord

Konflikten som er oppstått mellom beboerne i boligkomplekset «Alexander» og utestedet Lervig Local, blir tema i kommunalutvalget til uken.

Det er i dette fasjonable boligbygget i Hermetikk-kvartalet at striden om kombinasjonen boliger/skjenkested har blusset opp. Foto: Anders Minge

Det var i forrige uke at Aftenbladet skrev om konflikten, der beboere forteller at støy og musikk fra utestedet går ut over både bomiljø og nattesøvn.

Utenfor sentrum

Lervig åpnet i august bryggeri, besøkssenter og utested med skjenkebevilling for 160 gjester.

I samme bygg ligger leilighetskomplekset «Alexander» i den gamle hermetikkfagskolen fra 1952. Bygget huser også kafé og frisørsalong, i tillegg til 21 leiligheter.

Beboerene mener Lervig burde hatt skjenkestopp 22.30, ikke 01.30.

– Når folk skal komme og gå klokka halv to-to om natta, er det klart det blir støy. Det blir ikke nattero, uttalte Morten Mauritzen, leder for sameiet Ledaal Park Alexander.

Spørsmålet nå er om utestedene utenfor sentrum skal måtte stenge kranene tidligere enn de som ligger i sentrum.

Kommunedirektør Per Kristian Vareide anbefaler ikke at

skjenketidene endres, men omtaler problemstillingen i en orienteringssak til kommunalutvalget førstkommende tirsdag.

– Uheldig

Vareide understreker at det vil være uheldig for utestedenes forutsigbarhet hvis man skulle innføre differensierte åpningstider nå, kort tid etter at kommunestyret vedtok reglene for de kommende fire år.

Det presiseres også at konsekvensen, hvis det innføres ulike skjenketider, er at det vil måtte få virkning for alle bydelspubene, også i østre bydel, på Hinna og på Hundvåg.

Når det gjelder Lervig Local mener Vareide at det i tilfelle er huseier som må begrense åpningstiden.

Kommunens byggesaksavdeling har brakt på det rene at skjenkelokalet er avsatt til formålet

«bevertning» i gjeldende reguleringsplan.

«Bygningen skal benyttes til boligformål. Første etasje øst for «midtpartiet» (det vertikale

bygningsvolumet med Festsalen i øverste etasje) skal benyttes til bevertning med

åpningstider som ikke er til sjenanse for områdets boliger», heter det i bestemmelsene.

Kommunedirektøren mener at driften i Lervig Local er i samsvar med planformålet.

«Innsigelser/klager mot dette skulle ha vært rettet i forbindelse med planarbeidet og vedtakelsen av planen», mener han.

Brostein Café

Dette til tross for det som skjedde med Brostein Cafe i gamle Stavanger i fjor. Kafeen søkte

om skjenkebevilling, men daværende kommunalavdeling for

Helse og velferd viste til at Gamle Stavanger er et

boligområde hvor det bor familier med barn og unge, og at en skjenkebevilling ville kunne påvirke beboerne negativt på kveldstid.

På bakgrunn av denne høringsuttalelsen, avslo formannskapet søknaden.

Utsalg

Når det gjaldt Lervig Local hadde verken helse og velferd eller politiet merknader til søknad om skjenkebevilling. Det forelå heller ikke merknader fra beboerne i området før vedtaket ble gjort.

«Det var derfor i tråd med alminnelig praksis i kommunen å

innvilge søknad om skjenkebevilling fra Lervig Local», hevder kommunedirektøren.

Kommunedirektøren har imidlertid også mottatt en søknad om salgsbevilling for bryggeriutsalg på Lervig Local, i et eget salgslokale, inni selve skjenkelokalet, men med egen inngang.

Selv om åpningstiden her neppe er til langt på natt, mener kommunedirektørens at denne søknaden reiser

en rekke prinsipielle spørsmål, blant annet «om det skal tillates at et bryggeriutsalg etableres i

en boligblokk hvor inngangen vil være den samme for salgslokalet som for beboerne».