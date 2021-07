Lunsj med Lars: - I skolepolitikken detaljstyrer politikerne mer enn på andre politikkområder

Kos eller kunnskap? Det blir skolepolitikk i ukens Lunsj med Lars.

Dette får du høre i denne episoden:

Koseskole eller kunnskapsskole?

Detaljstyrer politikerne skolen i for stor grad?

Hvor går de politiske skillelinjene i skolepolitikken?

Er de estetiske fagene bare kosefag?

– Jeg tror det er en fellesnevner for alle partiene: Når det kommer til skolepolitikk går de mye lengre i å detaljstyre hvordan lærere, rektorer og hele skolen skal være, enn de gjør på andre politikkområder, sier kommentator Hilde Øvrebekk og trekker frem fraværsgrenser og nettbrett i undervisningen som to detaljer politikerne har involvert seg i. Hadde dette vært i andre sektorer, hadde poltikerne overlatt dette til bedriftseiere og foretaksledere i helsevesenet å avgjøre.

– Erna var nettopp ute og sa at vi må være forberedt på at vi må vite mer om hva som skjer i klasserommet. Så Erna Solberg stoler ikke på at det skjer læring hvis hun ikke får kontrollere mer og mer av det som skjer i skolen, sier Solveig Grødem Sandelson.

Hun er debattredaktør i Aftenbladet og er gjest i ukens episode.

Gratis skolemat?

AP vil ha en tillitsreform i skolen, samtidig som de vil innføre gratis skolemat. Høyre vil ikke prioritere skolemat.

– Hvorfor er Høyre mot gratistiltakene, med blant annet gratis skolemat? spør Lars Helle.

– Høyre har bygget sin skolepolitikk på at de er for mer kunnskap i skolen. Jeg vil si de har bygget det på et ekstremt smalt kunnskaps- og læringsbegrep. I Høyre er det du kan måle barna på, det som gir kunnskap. Men her er det en brist: Det er ikke slik at desto mer du måler, jo mer lærer barna, sier Sandelson.

Bred enighet

Sandelson peker på at det har vært bred politisk enighet ved innføringen av dagens kunnskapsskole, med nasjonale prøver og testing.

– I denne perioden har vi også hatt åtte år med AP i regjering, de gjorde ikke noe særlig for å forandre på det heller, sier Sandelson.

