Per Inge Torkelsen er død

MINNEORD: Det som skjedde i døgnet etter at det ble kjent at Per Inge Torkelsen var død, har aldri før skjedd i Rogaland. Ingen rogalendinger har etter deres bortgang fått så massiv omtale i media og så mange minneord.

Fra premieren i Stavangeren på Per Inge Torkelsen sitt enmannsshow «Ikkje heilt rektige» i 2010. Foto: Anders Minge

Som nære venner av Per Inge er vi ikke overrasket over at mange ble sterkt berørt da de fikk vite om hans bortgang. Men de mangfoldige reaksjonene ble en god påminning om hans enestående virke og engasjement. Det er lett å glemme når en person over så lang tid har gjort så mye.

Som artist, forfatter, samfunnsdebattant og politiker satte Per Inge solide spor som blir stående. Disse er godt beskrevet de siste dagene.

For titusenvis vil det personlige møtet de fikk med Per Inge være det beste minnet. De møtte en nysgjerrig person som brydde seg om stort og smått.

Per Inge kunne mye. Noe av det han var best på, var å være venn. Samvær med Per Inge hadde gjerne en variert meny. Han var opptatt av hvordan vi og våre hadde det. Noe Per Inge hadde lest eller opplevd ble referert og diskutert. Temaene kunne variere fra husnummer på Eiganes til det som sto på plakaten på Stavangeren, eller det som rørte seg i politikken lokalt og nasjonalt. Vi møtte en usedvanlig kunnskapsrik person. Latteren satt alltid løst, men Per Inge var også god på alvorsprat. Det er ikke artisten, det er ikke politikeren og samfunnsdebatten og det er ikke forfatteren vi først og fremst kommer til å savne.

Det er Per Inge, – mannen, mennesket og vennen vi tre og mange, mange andre venner og bekjente vil kjenne sterkt savn etter.

“Jeg vil bli 78 år”, sa Per Inge. Han ville så gjerne ha nye gode, spennende og kjekke år med Anne Mette. Per Inge la aldri skjul på at hun var bærebjelken i hans liv og helt avgjørende for hans engasjement, og det han fikk til. Per Inge fortalte ofte om Torleif, Ingvild, Jens og Frida. Han var stolt av barna. Samvær med dem var høydepunkt han gledet seg til.

Heldigvis fikk Per Inge oppleve Finn og Per. I en krevende periode med sykdom var besøk av barnebarna noe han gledet seg stort til og fortalte om med begeistring. Det ble spesielt rørende for ham da han midt i sykdomsforløpet fikk barnebarnet Per. Våre tanker går til Per Inges kjære familie. De har mistet et enestående menneske, en ektefelle, en far, en bestefar og en bror som etterlater et tomrom som ikke kan fylles. Det har vekslet mellom tårer, smil og latter når minnene de siste dagene har strømmet på.

Med stor takknemlighet tar vi med oss de mange gode opplevelse vi hadde sammen.

Det har vært spesielt å følge han på nært hold siden i høst. Han vekslet mellom håp og fortvilelse etter vedvarende og alvorlige komplikasjoner etter en operasjon. Men han var så innstilt på å bli frisk, han var så innstilt på å komme ut på jobber igjen. Det holdt ham oppe, det holdt familien optimistisk. Derfor er det uendelig trist at slik skulle det ikke gå.

Sorgen forsvinner ikke. Men Per Inge ville mer enn noe annet ønsket at hans nærmeste skulle gå veien videre med liv og lyst. Det kan de klare, fordi de mange gode minnene fra Per Inges fantastiske liv er den beste bagasjen man kan ha på den veien.

Vi lyser fred over Per Inges helt enestående og helt spesielle minne.

Pål Mangor Kvammen

Per Armand Thorbjørnsen

Gunnar Kvassheim