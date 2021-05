Strid om nytt oppdrettsanlegg utenfor Randaberg

Bremnes Seashore AS vil etablere et gigantisk lakseoppdrettsanlegg ved fugleøya Alstein i Randaberg. Miljøorganisasjoner advarer mot en potensiell miljøkatastrofe.

Alstein skimtes bak Tore Gilje, til venstre, og Kjetil Nilsen. Foto: Jarle Aasland

Alstein ligger mellom Kvitsøy og Randaberg, og oppdrettsanlegget blir eksponert for kraftig vind og høye bølger.

– Så mye risiko og en så håpløs plassering av et anlegg har vi ikke sett på lang tid i Rogaland, uttaler Tore Gilje, fylkessekretær for Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Han er sammen med Kjetil Nilsen fra Naturvernforbundet ved Tungenes fyr. Et par kilometer utenfor kysten ligger Alstein, som har vært et stridstema siden 2016. Kommunen har lagt oppdrett inn i kommuneplanen. Statsforvalteren i Rogaland fremmet innsigelse, men i vinter ga Kommunal- og moderniseringsdepartementet klarsignal.

Nå har Bremnes Seashore søkt om klarering av lokaliteten (avgrenset sted til oppdrett). Selskapet ønsker å produsere 6240 tonn laks per år. Dette er åtte ganger større enn en standard tillatelse på 780 tonn.

Fisken skal svømme rundt i ti ringmerder med en omkrets på 200 meter.

Merdene skal plasseres 400 meter vest for den landskapsvernede øya, og planområdet er på 350 dekar.

Regjeringens mål er å øke produksjonen fra 1,3 millioner tonn i dag til fem millioner tonn i 2050, hvis dette kan gjøres på en bærekraftig måte. Problemer med lakselus, rømming og sykdomssmitte i fjordene er i ferd med å drive oppdrettsnæringen både opp på land, inn i lukkede anlegg og ut til havs.

– Vi mener tildeling av eksponerte lokaliteter er forsvarlig og representerer en ønsket utvikling av næringen. Alt utstyr og alle komponenter vil være dimensjonerte for forholdene ved lokaliteten og skal godkjennes av eksterne organ, sier Einar Eide, administrerende direktør i Bremnes Seashore.

Bømlo-bedriften har cirka 300 ansatte og vil med Alstein-anlegget få jevnere tilførsel av fisk.

– Enorm risiko

Norges jeger- og fiskerforbund Rogaland, Norsk Ornitologisk Forening og Naturvernforbundet i Rogaland håper at Randaberg kommune innser «hvilken enorm risiko det vil innebære å la Bremnes Seashore bruke den værutsatte skjærgården ved Alstein som «testlab» for ny, uprøvd teknologi».

Alstein sett fra Tungenes fyr. Øya er drøyt 500 meter lang. Foto: Jarle Aasland

I en høringsuttalelse trekker organisasjonene fram flere argumenter:

Farvannet er ekstremt. Et havari med rømning av over 6000 tonn laks vil være en miljøkatastrofe.

Oppdrett produserer lakselus, en parasitt som fører til høy dødelighet på villfisken.

Situasjonen for sjøørreten i Rogaland er kritisk på grunn av lakselus,

Lakselus er også et problem for villaksen. Alstein ligger midt i utvandringsruten til laks fra vassdragene i hele Ryfylke.

Oppdrett kloss inntil grensen for Nasjonal Laksefjord Jæren er uakseptabelt.

Rødlistede fugler kan bli skremt vekk. Alstein er fast stasjon for jaktende vandrefalk og brukes trolig som hekkeplass av skarv.

Fiskeslam kan forurense strandsonen.

– I Ryfylke ligger beregnet dødelighet på de fleste elvene i årene 2018–2020 på over 30 prosent og opp mot 47 prosent. Dette er helt katastrofale tall. For å illustrere hvor dødelig lus fra oppdrettsnæringen er, viser Figgjoelva en dødelighet på 1 prosent. Med Alstein-anlegget vil dette forholdet sterkt forverre seg da den smolten som har klart å komme seg forbi de indre anleggene vil møte nye belter med lus når den skal forlate Boknafjordbassenget og skal gå til havs, argumenterer Oddvar Vermedal i NJFF og viser til Havforskningsinstituttet.

Oppdrettsanlegget skal forankres vest for Alstein, mellom Randaberg og Kvitsøy.

– Været ikke et problem

Et stort flertall i Randaberg kommunestyre mener at Alstein egner seg til oppdrett.

Tidligere ordfører Bjørn Kahrs (H) er leder i Kommuneplanutvalget. Fra hjemmekontoret har Kahrs utsikt til Alstein, både i godværsdager og uværsdager. Han deler ikke miljøorganisasjonenes bekymringer.

– Havbruksnæringen er i ferd med å flytte offshore på grunn av ny teknologi. Jeg seilte på dykkerskip i Nordsjøen i mange år og har mitt nåværende virke innenfor olje og gass. Jeg vet at været offshore kan være mye verre enn utenfor Alstein. Bekymringen for at oppdrettsnæringen ikke vil kunne håndtere været ved Alstein, må vi kunne se bort fra, sier Kahrs.

Han kjøper heller ikke argumentene om negative konsekvenser for naturmangfoldet.

– Etter innspill fra fugletitterne har jeg vært ute med båt og fulgt med på fuglelivet, på god avstand. Bøndene har hatt sauer tuslende rundt på beite på Alstein og drevet sauesanking, og jeg tror ikke et oppdrettsanlegg 400 meter unna vil ha noen innvirkning. Dette mangfoldet kommer til å eksistere like mye som det har gjort i alle år, sier Kahrs.

– Hva med lakselus og fiskeslam?

– Det er 100 meter dybde og havstrømmene er så sterke at setter du en teine, går tauet i en loop. Jeg tror ikke det er fare for bunnsedimenter og det er mindre lakselus i dette området enn en rolig fjordarm. I friperiodene som dykker jobbet jeg for oppdrettere og så hvilket mangfold av fisk som faktisk dro nytte av foret som gikk gjennom nøtene. Havbruk er fremtidens næring, som vi skal leve av i det grønne skiftet. Det ligger et oppdrettsanlegg ved Kvitsøy også. Hvis ikke Alstein skal være godt egnet, så vet jeg nesten ikke hvor vi skal ha det, sier Bjørn Kahrs.